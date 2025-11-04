НТВ собрал главных вокалистов России в новом шоу

Участниками нового шоу стали не начинающие артисты, а уже признанные таланты Фото: пресс-служба НТВ

На телеканале НТВ 8 ноября в 21:00 состоится премьера нового развлекательного шоу «Браво! Бис!». Главная особенность грандиозного вокального проекта заключается в том, что его участниками стали не начинающие артисты, а уже признанные таланты. За звание лучшего поборются триумфаторы, финалисты и просто яркие герои самых популярных музыкальных шоу России. Как пояснили URA.RU представители телеканала, цель шоу — перезапустить карьеру талантливых артистов.

Как устроено новое шоу

Согласно правилам шоу, в первом этапе каждый участник выходит на сцену и исполняет песню — вокалисту нужно получить три «за» от членов жюри, чтобы пройти в зону ожидания. По итогам каждого выпуска в следующий этап проходят только четверо из десяти. Однако в полуфинале принцип отбора немного изменится: помимо звездных членов жюри, право выбрать финалиста появится и у ведущей проекта Леры Кудрявцевой.

В судейский состав «Браво! Бис!» вошли настоящие профессионалы шоу-бизнеса, которые прекрасно знают изнанку индустрии и способны помочь участникам вдохнуть новую жизнь в их творческую карьеру. Оценивать конкурсантов будут народные артисты России — композитор Игорь Крутой, поэт, композитор и исполнитель Игорь Николаев, певица Валерия, а также вокалист и победитель шестого сезона шоу «Маска» Александр Панайотов.

В судейский состав «Браво! Бис!» вошли настоящие профессионалы шоу-бизнеса, которые прекрасно знают изнанку индустрии Фото: пресс-служба НТВ

«Мне повезло сидеть рядом с замечательными коллегами, великими мэтрами. Хочу отметить, что во время исполнения песни ничто не отвлекает от артиста и его вокала: люди выходят и поют, отсутствует лишняя мишура. И это мне очень нравится. Тем не менее, оценивать выступления участников непросто, потому что 90% из них — мои друзья и знакомые. Однако по правилам приходится отказывать многим», — отметил Александр Панайотов.

Всего в проекте примут участие 50 исполнителей, уже имеющих за плечами немалый опыт выступлений. Среди них — Алиса Вокс, Георгий Колдун, Маргарита Позоян, Брендон Стоун, Яна Габбасова, Григорий Юрченко, Милана Пономаренко, Денберел Ооржак и Эльмира Калимуллина.

«Телевизионные шоу подарили нам много ярких голосов, но далеко не у всех судьба сложилась так, как они того заслуживают. И я подумал: а что если дать им новую сцену, где они смогут перезапустить свою музыкальную карьеру, продемонстрировать все грани своего таланта и получить по-настоящему второй шанс? Так у меня родилась идея нашего нового вокального шоу „Браво! Бис!“, ведь каждому из них много раз говорили: „Браво!“, чтобы теперь, на новой сцене, мы смогли пригласить их на „Бис!“», — прокомментировал запуск шоу генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн.

Милана Пономаренко увидела в шоу возможность посоревноваться с одними из лучших вокалистов России Фото: пресс-служба НТВ

Соревновательный дух

Помимо новых карьерных перспектив, многие участники ценят в шоу возможность посоревноваться с одними из лучших вокалистов России и обзавестись новыми знакомствами. В частности это касается артистов, которые прогремели на всю страну в раннем возрасте. По словам Миланы Пономаренко, именно это подкупило ее больше всего. В свою очередь Яна Габбасова подчеркнула, что «Браво! Бис!» — это битва сильнейших, а состязаться с такими певцами особенно интересно.

«Я очень счастлива от того, что осмелилась участвовать в этом проекте! Изначально долго думала и сомневалась. Но меня впечатлило то, что конкурсантами станут в основном финалисты, победители и яркие звезды других вокальных шоу», — сказала Яна Габбасова.

С другой стороны, для уже состоявшихся артистов с продолжительной карьерой шоу стало местом, где можно показать свой профессионализм и услышать критику от именитых звезд. Так, Брендон Стоун пошел на «Браво! Бис!», чтобы доказать коллегам по цеху и самому себе, что спустя годы он может выступать даже лучше, чем раньше.

Брендон Стоун пошел на «Браво! Бис!», чтобы доказать всем, что не растерял свое мастерство Фото: пресс-служба НТВ

«Я никому не сказал о своем решении принять участие в проекте. Даже членам жюри. Хотя уже много лет знаком с Александром Панайотовым и Игорем Николаевым, дружу с Валерией, с Игорем Яковлевичем проработал девять лет музыкальным саунд-продюсером. Зато своим появлением на сцене очень сильно их удивил. Судьи тоже люди, которые все видят и слышат, и если ты неинтересен, голос не цепляет, то они не нажмут кнопку. Конечно, несмотря на дружбу, я ожидаю критику со стороны Игоря Николаева и Игоря Крутого, потому что они настоящие мэтры», — рассказал артист.

Григорий Юрченко поделился, что участие в шоу стало для него своеобразной данью уважения телеканалу НТВ, на котором он начинал свой творческий путь. К тому же, «Браво! Бис!» подарил музыканту, по его словам, азартную возможность почувствовать себя в начале творческого пути: вновь испытать волнение и адреналин перед выходом на сцену.

Атмосфера встречи выпускников

Артисты отметили, что за кулисами шоу больше напоминало встречу выпускников: участники делились новостями, вспоминали прошлое, обсуждали текущие проекты и заботы, а также много смеялись. Тот же Григорий Юрченко отметил, что такая дружеская, искренняя атмосфера помогает сохранять спокойствие и внутреннюю гармонию перед выходом на сцену.

Ведущая Лера Кудрявцева считает новое шоу карьерным трамплином для победителей вокальных конкурсов Фото: пресс-служба НТВ

«Атмосфера за кулисами была волшебная. Со многими конкурсантами мы были знакомы, с кем-то заочно, и „Браво! Бис!“ дал нам возможность встретиться, обменяться опытом и вдохновиться другими творческими людьми. Также хочу отметить, какая замечательная команда работает над шоу — от костюмеров и визажистов до режиссера. На съемочной площадке царит уважение, все нацелены на то, чтобы твое выступление прошло на высшем уровне», — поделилась мнением Яна Габбасова.

Ведущая шоу Лера Кудрявцева делится радостью от встречи с ребятами, которых раньше видела в разных конкурсах, а теперь они получили заслуженный второй шанс.

«Я невольно задаюсь вопросом: почему эти исполнители до сих пор не на сцене? Почему о них так мало слышно? Где они все это время были? Именно поэтому считаю формат „Браво! Бис!“ по-настоящему ценным: он открывает дорогу к большой аудитории и дает шанс проявить себя», — рассказала Лера Кудрявцева.