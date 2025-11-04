Какие праздники отмечают 5 ноября 2025: что можно и нельзя делать

Что можно отметить 5 ноября 2025 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Среда, 5 ноября, связана с цунами, стрессом, волонтерами, телевидением и фотографиями. В России отмечают новый профессиональный праздник. Православные верующие чтят память святого апостола Иакова, в народе — День Якова. В эту дату родились Дени Дидро, Луи Люмьер, Мари Лафоре, Инна Чурикова, Кейт Уинслет и Джесси Айзенберг. Подробнее о событиях и традициях этого дня — в материале URA.RU.

Международные праздники 5 ноября 2025 года

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Цунами — одно из самых опасных природных явлений, вызываемое подводными землетрясениями, извержениями вулканов и оползнями. Эти гигантские волны способны за минуты разрушить прибрежные города и унести тысячи жизней.

Во всем мире 5 ноября отмечают Всемирный день распространения информации о проблеме цунами, учрежденный ООН в 2015 году по инициативе Японии. Дата выбрана в память о крестьянине Горо Хамагути, который в 1854 году поджег свой урожай, чтобы предупредить соседей о приближающемся цунами.

Информирование и обучение — лучший способ сохранить жизни при встрече со стихией Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Самое разрушительное бедствие произошло в 2004 году в Индийском океане — погибло около 230 тысяч человек. После этого была создана международная система предупреждения о цунами и приняты программы ООН по снижению риска стихийных бедствий.

Международный день менеджеров-волонтеров

Ежегодно 5 ноября отмечается Международный день менеджеров-волонтеров — праздник людей, координирующих деятельность добровольцев. Именно они организуют, обучают и поддерживают волонтеров, обеспечивают их ресурсами и помогают достигать целей благотворительных проектов. Праздник появился в 1999 году по инициативе американца Нана Хаутроуна и теперь отмечается в 18 странах.

Возможность поблагодарить тех, кто направляет и объединяет волонтеров ради добрых дел Фото: Роман Наумов © URA.RU

Менеджеры-волонтеры отвечают за проведение акций, мотивацию участников и анализ результатов. Их труд требует лидерства, знаний психологии и управления людьми.

День осведомленности о стрессе

День осведомленности о стрессе — дата, призванная напомнить о важности умения справляться с нервным напряжением — отмечается 5 ноября 2025 года. Стресс помогает адаптироваться к трудностям, но его избыток вызывает бессонницу, тревожность и депрессию.

Полностью избежать стресса невозможно, но можно научиться управлять им, сохраняя здоровье и спокойствие Фото: Максим Егоров © URA.RU

Праздник учредила Международная ассоциация управления стрессом (ISMA) в 1973 году. Специалисты организации обучают методикам стресс-менеджмента и помогают людям сохранять внутреннее равновесие. Чтобы снизить влияние стресса, рекомендуется больше двигаться, высыпаться, правильно питаться и использовать техники релаксации.

День коммерческого телевещания

Ежегодно 5 ноября отмечается День коммерческого телевещания — праздник, посвященный началу эпохи телевизионного бизнеса. В этот день в 1930 году в США состоялась первая коммерческая телетрансляция, положившая начало новой индустрии.

Коммерческое телевидение строится на доходах от рекламы, подписок и продажи прав на программы. Оно стало самостоятельным бизнесом, независимым от государства, и ориентируется на массовую аудиторию. Чтобы удерживать высокий рейтинг, телеканалы делают ставку на развлекательные форматы — шоу, сериалы, викторины и кино.

Телевидение превратилось из эксперимента энтузиастов в мощную отрасль, которая формирует современное медиапространство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хотя коммерческое ТВ часто критикуют за зависимость от рекламодателей, именно оно обеспечило развитие медиаиндустрии и огромный выбор контента для зрителей. Сегодня телевидение конкурирует с онлайн-платформами вроде YouTube и Netflix, но продолжает играть важную роль, особенно в новостях и прямых эфирах.

День рассматривания старых фотографий

День рассматривания старых фотографий — теплый и ностальгический праздник, посвященный воспоминаниям отмечается 5 ноября. Первая фотография появилась в 1826 году благодаря Жозефу Ньепсу, а в России искусство фотосъемки развивал Алексей Греков, открывший в 1840 году первый «кабинет художественной фотографии».

Повод достать альбомы, вспомнить родных, рассказать детям семейные истории или просто провести вечер в компании теплых воспоминаний Фото: Анна Майорова © URA.RU

Раньше снимки были редкостью: люди готовились к фотосессии, надевали лучшие наряды и старались запечатлеть важные моменты жизни. Сегодня фотографии легко сделать на телефон, но старые карточки по-прежнему хранят особое очарование.

Российские праздник 5 ноября 2025 года

День рождения Останкинской башни

День рождения Останкинской телебашни — символа российского телевидения и одной из визитных достопримечательностей Москвы — отмечается 5 ноября. В этот день в 1967 году был подписан Акт о вводе башни в эксплуатацию. Строительство длилось с 1960 по 1968 год, башня стала самой высокой в Европе — 540 метров, с 45 этажами и вращающимся рестораном «Седьмое небо».

Проект разработали архитекторы Леонид Баталов, Дмитрий Бурдин и конструктор Николай Никитин. Изначально планировалось четыре опоры, но по совету немецких инженеров их увеличили до шести. Конструкция прошла многочисленные проверки и экспертизы, чтобы обеспечить безопасность.

Этот день отмечают профессионалы телевещания и все, кто интересуется историей телевидения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Башня пережила сильный пожар в 2000 году, после чего прошла реконструкцию: укреплены конструкции, модернизировано оборудование и установлены новые системы безопасности.

День работника суда

В России с 2025 года ежегодно 5 ноября отмечается День работника суда — новый профессиональный праздник, учрежденный Постановлением правительства РФ № 1657 от 24 октября 2025 года. Инициатором выступил Председатель Верховного суда Игорь Краснов, а поддержали идею Президент и правительство.

Дата выбрана не случайно: 5 ноября 1723 года император Петр I подписал указ «О форме суда», который заложил основы современного судопроизводства. Документ определял порядок рассмотрения дел, участие обеих сторон в гражданских и большинстве уголовных дел, а также меры принуждения к участникам процесса, включая арест.

День работника суда подчеркивает вклад судебной системы в укрепление правопорядка, защиту прав граждан и повышение престижа профессии Фото: Илья Московец © URA.RU

Праздник объединяет всех сотрудников судебной системы: судей, помощников, секретарей, администраторов и других специалистов, обеспечивающих работу судов. Российская судебная система насчитывает около 120 000 работников, включая более 21 000 судей, около 68 000 сотрудников аппаратов судов общей юрисдикции и других.

Православный праздник 5 ноября 2025 года

День памяти святого апостола Иакова, брата Господня

Иаков также составил древнейший чин Божественной литургии, который лег в основу литургий Василия Великого и Иоанна Златоуст Фото: Азбука веры / https://azbyka.ru/

Апостол Иаков, брат Господень, сын праведного Иосифа Обручника, с детства посвятил себя Богу, соблюдал воздержание и девство. После проповеди Христа стал апостолом, первым епископом Иерусалима.

Иаков руководил Иерусалимской церковью около 30 лет, председательствовал на Апостольском Соборе, обращал многих иудеев в христианство и писал Соборное послание, где подчеркнул: «вера без дел мертва».

Апостол вел строгую аскетическую жизнь, много молился и проявлял справедливость. Мученическая смерть Иакова произошла около 63 года: его сбросили с крыши храма и забросали камнями, при этом он молился за своих мучителей. Часть мощей святого хранится в Москве на Старо-Иерусалимском подворье. День памяти апостола Иакова отмечается 5 ноября.

Народный праздник 5 ноября 2025 года

День Якова

Православная церковь 5 ноября чтит память апостола Иакова Младшего, брата Господня по плоти. На Руси этот день называли День Якова, Яков Праведный или Гужники. Он был связан с подготовкой к зиме, мужским трудом и заботой о поле:

В этот день мужчины занимались ремонтом конской упряжи и изготовлением гужей — специальных кожаных петель для запряжки лошадей. Также представители сильного пола валяли валенки и выполняли плотницкие и столярные работы. Важной обязанностью являлась заготовка дров для обогрева жилища в холодное время года.

Незамужние девушки в это время ткали праздничные вожжи, предназначенные для будущих свадебных церемоний, и присматривали за тем, насколько трудолюбивы их потенциальные супруги.

Этот день также воспринимался как время осеннего прощания с теплым сезоном Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Среди обрядовых практик особое место занимало так называемое «закармливание земли». Остатки пирогов, сохранившиеся после праздника Казанской иконы Божией Матери, разбрасывались по пашням. Считалось, что птицы, склевывая эти кусочки и оглашая поля своим пением, помогают «успокоить землю» и способствуют получению богатого урожая в будущем сезоне.

Практиковались также пчелиные забавы: участники употребляли мед и имитировали жужжание пчел. Существовало поверье, что чем энергичнее и старательнее проходят такие игры, тем успешнее будет весеннее роение пчелиных семей и тем обильнее окажется медосбор.

Приметы 5 ноября

Люди внимательно следили за выпадением снега, стремясь предсказать по этим признакам суровость предстоящих морозов и урожайность грядущего года:

Насыщенный цвет облаков на закате свидетельствует о сохранении неблагоприятных погодных условий, а мелкий плотный снег или выпадение града (так называемая «крупа») указывает на предстоящую морозную зиму. Обильные же снегопады предвещали мягкую зиму и богатый урожай в летний период. Ветер юго-западного направления в сочетании с моросящим дождем и пониженным атмосферным давлением предвещает ненастье.

Родившиеся 5 ноября должны носить хризопраз для защиты и удачи Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Чего нельзя делать 5 ноября

Нельзя поручаться за других людей — это считалось плохим знаком.

Не стоит оставлять незавершенной заготовку дров — это сулило холод и неуют в доме.

Запрещалось лениться в мужской работе: считается, что труд в этот день напрямую связан с будущим благополучием семьи и урожаем.

