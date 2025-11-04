В ЯНАО оператору для съемки рилсов обещают зарплату более 300 тысяч рублей

Видео должны быть креативными и цеплять зрителя Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Салехарде (ЯНАО) строительная компания для продвижения своего продукта ищет креативного видеооператора для съемки коротких видео. Успешному кандидату обещают платить 300 тысяч рублей и увеличивать доход за успешные проекты.

«Ты — мастер визуального сторителлинга? Умеешь за 15–60 секунд зацепить зрителя и донести идею? Мы ищем талантливого видеооператора. Что нужно делать — создавать короткие динамичные видео в формате рилс для VK и других соцсетей. Мы предлагаем оклад 300 000 рублей и бонусы за успешные проекты», — гласит объявление на портале HH.ru.