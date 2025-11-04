Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

ДТП

В ЯНАО грузовик перевернулся с трассы в кювет. Фото

04 ноября 2025 в 07:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Водитель не справился с управлением авто

Водитель не справился с управлением авто

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вечером 3 ноября на автодороге между Коротчаево и Тазовским произошло ДТП. Здесь КАМАЗ улетел с дороги в кювет и перевернулся на крышу. Подробности сообщили в Госавтоинспекции округа.

Пострадал водитель грузовика

Фото: telegram-канал Госавтоинспекции Ямала


«03 ноября 2025 года на автодороге Коротчаево — Тазовский водитель автомобиля КАМАЗ не справился с управлением ТС. В результате совершил съезд с дороги, с последующим опрокидыванием», — сообщается в telegram-канале ведомства.

ДТП произошло на 66-м километре трассы вечером около 20:00. Пострадал водитель грузовика. Его с травмами госпитализировали.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал