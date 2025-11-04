Логотип РИА URA.RU
«Пока мы едины и дружны — непобедимы»: губернатор ЯНАО поздравил ямальцев с Днем народного единства

Губернатор ЯНАО Артюхов обратился к ямальцам в День народного единства
04 ноября 2025 в 15:15
Артюхов напомнил, что несмотря на различия, все жители России составляют одну большую семью

Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона и всей страны в честь Дня народного единства. Он отметил, что сила России заключается в сплоченности ее граждан, и подчеркнул, что на Ямале в мире и согласии живут более ста тридцати национальностей и народностей, а всего в стране — свыше ста девяноста.

«Вместе строим и обновляем города, выручаем друг друга в трудную минуту, бережно храним нашу историю и передаем детям исконные ценности. Наши бойцы стоят за них на линии фронта — сил им дает постоянная поддержка из дома. Пока мы едины и дружны — непобедимы», — сообщил губернатор в своем официально telegram-канале.

Дмитрий Артюхов напомнил, что несмотря на различия, все жители России составляют одну большую семью и несут общую ответственность за будущее страны. Глава региона также отметил, что каждый день граждане России своим трудом вносят вклад в развитие страны, сохраняя и передавая следующим поколениям ее историю и ценности.

Комментарии (1)
  • Пенсионер
    04 ноября 2025 15:20
    Куба выстояла в условиях санкций, Россия и мы так можем, победа будет за нами!!!!
