«Пока мы едины и дружны — непобедимы»: губернатор ЯНАО поздравил ямальцев с Днем народного единства

Артюхов напомнил, что несмотря на различия, все жители России составляют одну большую семью Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов обратился к жителям региона и всей страны в честь Дня народного единства. Он отметил, что сила России заключается в сплоченности ее граждан, и подчеркнул, что на Ямале в мире и согласии живут более ста тридцати национальностей и народностей, а всего в стране — свыше ста девяноста.

«Вместе строим и обновляем города, выручаем друг друга в трудную минуту, бережно храним нашу историю и передаем детям исконные ценности. Наши бойцы стоят за них на линии фронта — сил им дает постоянная поддержка из дома. Пока мы едины и дружны — непобедимы», — сообщил губернатор в своем официально telegram-канале.