На Ямале произошел пожар в многоквартирном доме

«В городе Лабытнанги на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате поврежден пол в ванной комнате на 0,5 квадратных метров», — отметили в telegram-канале ведомства. Пострадавших и погибших нет.