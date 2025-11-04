Логотип РИА URA.RU
Происшествия

Пожары

На Ямале произошел пожар в многоквартирном доме

04 ноября 2025 в 11:55
Пожар произошел в доме по улице Строителей

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате пожара поврежден пол в ванной комнате, сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО. 

«В городе Лабытнанги на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате поврежден пол в ванной комнате на 0,5 квадратных метров», — отметили в telegram-канале ведомства. Пострадавших и погибших нет.

По данным ведомства, возгорание удалось локализовать быстро. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.

