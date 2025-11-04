На Ямале произошел пожар в многоквартирном доме
Пожар произошел в доме по улице Строителей
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Лабытнанги (ЯНАО) на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате пожара поврежден пол в ванной комнате, сообщили в пресс-службе МЧС по ЯНАО.
«В городе Лабытнанги на улице Строителей произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. В результате поврежден пол в ванной комнате на 0,5 квадратных метров», — отметили в telegram-канале ведомства. Пострадавших и погибших нет.
По данным ведомства, возгорание удалось локализовать быстро. Причины пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!