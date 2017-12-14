21:01 14 декабря 2017 0

Депутаты облдумы обеспокоены заминками в строительстве масштабного проекта Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Строительство Бурова-Петровского путепровода остается под вопросом. Об этом зашла речь при обсуждении проекта областного бюджета на 2018 год на заседании комитета по экономической политике Курганской областной Думы, передает корреспондент «URA.RU».

Выяснилось, что администрация города не подала в департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области заявку на финансирование работ. «Пока заявка по Кургану озвучена только на выполнение технического обслуживания и содержания дорог (400 млн рублей). Других предложений от них не поступало», — сообщил начальник управления автомобильных дорог Сергей Зубарев. «Деньги уже распределены. Это значит, что в следующем году дороги в Кургане не будут строить?», — просил уточнить председатель комитета Евгений Кафеев. Зубарев ответил, что это зависит от решения городских властей, что поставить в приоритет.

На помощь коллеге поспешил заместитель директора департамента строительства Сергей Цуканов: «Сейчас идет деление проекта на этапы. Первый этап — дорога от Гоголя до Карла Маркса. Думаю, ее начнут строить в этом году. Планы у города такие есть». Вопрос о финансировании так и остался без ответа. Кафеев предложил пригласить ответственных лиц из администрации города на заседание фракции, чтобы узнать о планах по строительству дорог.

«Дело стоит, город задыхается! Кроме того, что латаем дыры на дорогах, ничего не строится», — заметил депутат облдумы Владимир Казаков, поддержав предложение Кафеева.

Согласно проекту, Бурова-Петровский путепровод должен разгрузить центр Кургана. Частные дома на участке от улицы Карла Маркса до Куйбышева попали под расселение и снос.

Всего на дорожную деятельность в 2018 году в Курганской области будет направлено 3,6 млрд рублей.