«ВИЗ-сталь» помогла Дед Морозу на полмиллиона рублей

13:33 15 декабря 2017 0

Традиционно под Новый год металлурги заготавливают подарки детям Фото: пресс-службы ВИЗ-Стали

Предприятия ВИЗ-Сталь и ВИЗ (входят в Группу НЛМК) в канун Нового года приготовили подарки для детей сотрудников и воспитанников подшефного детского дома. Помощь Деду Морозу стало традиционной частью социальных программ обоих предприятий.

Всего подарки со сладостями и мягкой игрушкой к празднику получат 760 детей сотрудников предприятий. Кроме того металлурги привезут сладкие наборы воспитанникам подшефного детского дома №7, сообщает пресс-служба ВИЗ-Стали. На праздничные сюрпризы предприятия потратили полмиллиона рублей.

«Вручение новогодних подарков детям работников и подшефным ребятам детского дома давно стало доброй традицией, которая является частью социальной программы поддержки материнства и детства. Она включает благотворительную помощь социальному учреждению, материальную поддержку семей заводчан, организацию оздоровительного и летнего отдыха для детей металлургов», — отметила и. о. начальника управления персоналом Ольга Щербо.

С начала 2017 года на реализацию социальных проектов по поддержке материнства и детства ВИЗ-Сталь направила около трех миллионов руб. Еще около миллиона составили расходы предприятия на реализацию социальной программы помощи детям подшефного социального учреждения.