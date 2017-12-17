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17 декабря 2017
16 декабря 2017
Главные новости Москвы
02:55  17 декабря 2017 0

Собчак заявила о готовности отказаться от участия в выборах президента

Ксения Собчак встречается с жителями Свердловской области после открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге, собчак ксения
Ксения Собчак назвала условия снятия кандидатуры с выборовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Заявившая о намерении баллотироваться на пост президента Ксения Собчак готова снять свою кандидатуру ради блогера Алексея Навального в случае его регистрации. Об этом журналистам рассказала представитель телеведущей Ксения Чудинова.

Ранее сообщалось, что она готова отказаться от участия в президентской кампании и ради основателя партии «Яблоко» Григория Явлинского, однако Чудинова пояснила, что эта фраза вырвана из контекста, и ради этого политика Собчак снимать свою кандидатуру не намерена, пишет «Федеральное агентство новостей».

Субботу, 16 декабря, напомним, Ксения Собчак провела в Екатеринбурге. Там она приняла участие в открытии своего штаба, а также встретилась с Юлией Савиновских, у которой после операции по удалению груди опека и суд отобрали двух приемных детей.

Сергей Демин
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