Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак воздержалась от обещаний, что после выборов продолжит заниматься политикой.
«Я сделаю все от меня зависящее. Но в любом договоре есть обстоятельства непреодолимых условий», — заявила она 16 декабря во время открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге.
Во время встречи с Собчак ее сторонники напомнили ей, как она критиковала Михаила Прохорова за то, что он «пообещал создать партию, которую не создал и на выходе из выборов просто где-то растворился». Однако телеведущая не смогла дать гарантий, что не поступит также.
«Гарантий нет никаких. Но я правда хочу добиться изменений в стране», — ответила Собчак.
Ранее Собчак задала острый вопрос о судьбе российской оппозиции президенту РФ Владимиру Путину во время его итоговой пресс-конференции.