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16 декабря 2017
16:49  16 декабря 2017 0

Собчак не исключила, что повторит судьбу Прохорова. «Гарантий нет никаких»

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, собчак ксения
Ксения Собчак поделилась своими ожиданиями с журналистамиФото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак воздержалась от обещаний, что после выборов продолжит заниматься политикой.

«Я сделаю все от меня зависящее. Но в любом договоре есть обстоятельства непреодолимых условий», — заявила она 16 декабря во время открытия предвыборного штаба в Екатеринбурге.

Во время встречи с Собчак ее сторонники напомнили ей, как она критиковала Михаила Прохорова за то, что он «пообещал создать партию, которую не создал и на выходе из выборов просто где-то растворился». Однако телеведущая не смогла дать гарантий, что не поступит также.

«Гарантий нет никаких. Но я правда хочу добиться изменений в стране», — ответила Собчак.

Ранее Собчак задала острый вопрос о судьбе российской оппозиции президенту РФ Владимиру Путину во время его итоговой пресс-конференции.

Александр Пономарев
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