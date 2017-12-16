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16 декабря 2017
20:29  16 декабря 2017 0

Собчак в Екатеринбурге дала предвыборное обещание матери, у которой отобрали детей после ампутации груди

Процесс по делу Юлии Савиновских в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, савиновских юлия
Савиновских попросила защиты у СобчакФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время визита в Екатеринбург 16 декабря встретилась с Юлией Савиновских, у которой после операции по удалению груди опека и суд отобрали двух приемных детей. Савиновских попросила Собчак помочь с освещением проблемы на федеральном уровне.

«Мы предложили Юлии консультации наших юристов и, конечно, поможем с оглаской», — рассказала «URA.RU» телеведущая после встречи.

Собчак приехала в Екатеринбург на открытие своего предвыборного штаба. Это уже второй визит телеведущей в уральскую столицу за последние два месяца. В прошлый раз Собчак провела мастер-класс для женщин с детьми и впервые выступила перед уральскими избирателями. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию этих событий.

Александр Пономарев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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