Савиновских попросила защиты у Собчак
Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак во время визита в Екатеринбург 16 декабря встретилась с Юлией Савиновских, у которой после операции по удалению груди опека и суд отобрали двух приемных детей. Савиновских попросила Собчак помочь с освещением проблемы на федеральном уровне.
«Мы предложили Юлии консультации наших юристов и, конечно, поможем с оглаской», — рассказала «URA.RU» телеведущая после встречи.
Собчак приехала в Екатеринбург на открытие своего предвыборного штаба. Это уже второй визит телеведущей в уральскую столицу за последние два месяца. В прошлый раз Собчак провела мастер-класс для женщин с детьми и впервые выступила перед уральскими избирателями. «URA.RU» вело онлайн-трансляцию этих событий.