В Москве арестовали за шпионаж гражданина Норвегии

Лефортовский суд Москвы арестовал норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против России. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Екатерина Краснова.
Мужчину по ходатайству следствия заключили под стражу до 5 февраля 2018 года, цитирует Краснову RT. Она также добавила, что по делу уже поступила апелляционная жалоба. Дата заседания по ней в Мосгорсуде пока не назначена.
Известно, что Берг был задержан сотрудниками ФСБ в ходе спецоперации при получении документов, которые содержали секретные сведения. По мнению следствия, данные о Военно-морском флоте РФ ему передавал россиянин Алексей Житнюк, который обвиняется в госизмене, пишет «Федеральное агентство новостей».
Ранее ФСБ задержала двух россиян-шпионов в Симферополе, которые работали в Крыму в пользу Украины. Депутат Госсовета Крыма отметил, что это далеко не первый подобный случай.