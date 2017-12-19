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19 декабря 2017
14:39  19 декабря 2017 4

В Москве арестовали за шпионаж гражданина Норвегии

Открытая лицензия на 04.08.2015. Шпион., наблюдение, бинокль, шпион
Обвиняемый получал секретные данные о ВМФ РоссииФото: Pixabay

Лефортовский суд Москвы арестовал норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже против России. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Екатерина Краснова.

Мужчину по ходатайству следствия заключили под стражу до 5 февраля 2018 года, цитирует Краснову RT. Она также добавила, что по делу уже поступила апелляционная жалоба. Дата заседания по ней в Мосгорсуде пока не назначена.

Известно, что Берг был задержан сотрудниками ФСБ в ходе спецоперации при получении документов, которые содержали секретные сведения. По мнению следствия, данные о Военно-морском флоте РФ ему передавал россиянин Алексей Житнюк, который обвиняется в госизмене, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее ФСБ задержала двух россиян-шпионов в Симферополе, которые работали в Крыму в пользу Украины. Депутат Госсовета Крыма отметил, что это далеко не первый подобный случай.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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