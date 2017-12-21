В логотипе Чемпионата мира по шахматам увидели позу из Камасутры. ФОТО

00:26 21 декабря 2017 0

Логотип подвергся критике со стороны мирового сообщества Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Предстоящий Чемпионат мира по шахматам обзавелся новой эмблемой, разработанной московскими дизайнерами. Правда, логотип стал предметом обсуждений не только мирового шахматного сообщества, поскольку напоминает позу из Камасутры.

Презентация нового дизайна состоялась на официальном сайте Международного турнира по шахматам (FIDE). Представление стиля будущего чемпионата, провести который планируют в ноябре 2018 года в Лондоне, прошло под слоганом «Неоднозначный и модный, как город-хозяин». Однако визуальное исполнение основной идеи состязания пришлось по душе далеко не всем.

В частности, большинство шахматистов смутила необычная поза изображенных на эмблеме игроков. Сам логотип представляет собой силуэт двух сидящих с переплетенными ногами человек, играющих в шахматы. Однако как заметили многие пользователи сети, изображение больше похоже на позу из Камасутры.

Московское арт-бюро «Щука», разработавшее концепцию логотипа, поспешило объясниться с интернет-пользователями. «Этот логотип — символ объединения, который сочетается с девизом Международной шахматной федерации „Все мы — одна семья“. Вообще Великобритания — пуританская страна. Где-то еще вряд ли обратили бы на это внимание», — цитирует «Ридус» слова арт-директора агентства Ивана Величко. Также руководитель «Щуки» отметил, что дизайнеры основывались на изображениях средневековых миниатюр, а Камасутра к их разработке не имеет никакого отношения.