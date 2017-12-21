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Главные новости Югры
11:13  21 декабря 2017 0

Бизнесмены и чиновники спасли югорский поселок от тьмы. Их действия одобрили в правительстве

Клипарт. Север., туман, мороз, вьюга, трасса, фонарь, метель, автомобильные фары
«ЮТЭК-РС» модернизировала обветшавшее электрооборудование, необходимое для освещения поселка ОктябрьскоеФото: Александр Елизаров © URA.RU

«ЮТЭК-Региональные сети» уже обновила большую часть энергетического оборудования в райцентре Октябрьского района ХМАО — поселке Октябрьское. О выполненных работах и планах на будущее властям муниципалитета в ходе инвестиционного совета рассказал директор компании Максим Медведев, сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия.

Октябрьское — поселок с численностью населения более 3 тыс. человек. Строительные мероприятия начались здесь в октябре 2016 года. На центральной улице Калинина была демонтирована старая громоздкая воздушная линия, четыре морально и физически изношенные трансформаторные подстанции. Их дальнейшая эксплуатация могла привести к авариям и отключению энергоснабжения. Устаревшее оборудование было заменено на современное. Также было проложено более 4,5 километров новых кабельных линий энергоснабжения.

«Объемы проведенных работ огромные и впереди еще очень много мероприятий. Тем не менее, отмечу, что график работ не нарушается, реконструкция идет по планам и она будет завершена до конца 2018 года. Я уверена в компании „ЮТЭК-РС“, нашем давнем и надежном партнере», — прокомментировала после объезда территории и осмотра вновь введенного оборудования глава района Анна Куташова.

Энергетики отчитались о проделанной работе перед районными властями
Фото: ЮТЭК-РС

«Мы объехали поселок и посмотрели объекты, построенные в 2017 году, какие линии были и какие построили новые. Обсудили положительные моменты и какие есть трудности, обратили также внимание, как организовано в поселке уличное освещение», — отметил Максим Медведев.

Сейчас реализуется второй этап реконструкции коммунального хозяйства. Энергетики построили 9 новых трансформаторных подстанций разной мощности, а также новые воздушные линии протяженностью 6,3 километров. Также в планах: строительство еще более 17,5 км линии и 8 новых трансформаторных подстанций. Специалисты компании планируют завершить все строительные работы к концу 2018 года.

В результате реализации проекта, электросетевое хозяйство поселка Октябрьское обновится на 95%. Населенный пункт был включен в инвестиционную программу ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по просьбе администрации Октябрьского района. Планы были одобрены в департаменте ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры.

Катерина Максимова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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