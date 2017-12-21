«ЮТЭК-Региональные сети» уже обновила большую часть энергетического оборудования в райцентре Октябрьского района ХМАО — поселке Октябрьское. О выполненных работах и планах на будущее властям муниципалитета в ходе инвестиционного совета рассказал директор компании Максим Медведев, сообщили «URA.RU» в пресс-службе предприятия.
Октябрьское — поселок с численностью населения более 3 тыс. человек. Строительные мероприятия начались здесь в октябре 2016 года. На центральной улице Калинина была демонтирована старая громоздкая воздушная линия, четыре морально и физически изношенные трансформаторные подстанции. Их дальнейшая эксплуатация могла привести к авариям и отключению энергоснабжения. Устаревшее оборудование было заменено на современное. Также было проложено более 4,5 километров новых кабельных линий энергоснабжения.
«Объемы проведенных работ огромные и впереди еще очень много мероприятий. Тем не менее, отмечу, что график работ не нарушается, реконструкция идет по планам и она будет завершена до конца 2018 года. Я уверена в компании „ЮТЭК-РС“, нашем давнем и надежном партнере», — прокомментировала после объезда территории и осмотра вновь введенного оборудования глава района Анна Куташова.
«Мы объехали поселок и посмотрели объекты, построенные в 2017 году, какие линии были и какие построили новые. Обсудили положительные моменты и какие есть трудности, обратили также внимание, как организовано в поселке уличное освещение», — отметил Максим Медведев.
Сейчас реализуется второй этап реконструкции коммунального хозяйства. Энергетики построили 9 новых трансформаторных подстанций разной мощности, а также новые воздушные линии протяженностью 6,3 километров. Также в планах: строительство еще более 17,5 км линии и 8 новых трансформаторных подстанций. Специалисты компании планируют завершить все строительные работы к концу 2018 года.
В результате реализации проекта, электросетевое хозяйство поселка Октябрьское обновится на 95%. Населенный пункт был включен в инвестиционную программу ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» по просьбе администрации Октябрьского района. Планы были одобрены в департаменте ЖКХ и энергетики ХМАО-Югры.