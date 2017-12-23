Пленум ЦК КПРФ принял решение рекомендовать делегатам съезда выдвинуть директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина на должность кандидата в президенты России. При этом многолетний лидер коммунистов — Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб новичка.
Решение о выдвижении Грудина было принято единогласно в ходе Пленума 22 декабря. Мероприятие состоялось накануне съезда КПРФ, намеченного на 23 декабря — на нем коммунисты официально объявят обо всех предвыборных изменениях в партии. Помимо решения о кандидатуре Грудинина, стало известно, что высший оргкомитет народно-патриотических сил возглавит Геннадий Зюганов, сообщает «Экономика сегодня».
Ранее «URA.RU» сообщало о расколе в рядах КПРФ из-за кандидатуры Грудинина. Руководители региональных ячеек коммунистов выступают против его выдвижения. По слухам, старые регионалы боятся «зачистки» в руководящем звене партии, которую может устроить директор «Совхоза имени Ленина» в случае успешного выступления на выборах.