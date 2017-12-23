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23 декабря 2017
05:27  23 декабря 2017 26

Зюганов не будет участвовать в президентских выборах. КПРФ определилась с новым кандитатом

Директор «Совхоза имени Ленина» представит коммунистов на президентских выборахФОТО: Личная страница Павла Грудинина «Вконтакте»
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Пленум ЦК КПРФ принял решение рекомендовать делегатам съезда выдвинуть директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина на должность кандидата в президенты России. При этом многолетний лидер коммунистов — Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб новичка.

Новость по теме
«КПРФ — единственная, кто хранит интригу». Поддержанный Зюгановым в качестве кандидата в президенты Павел Грудинин рассказал, почему партия до сих не определилась с претендентом

Решение о выдвижении Грудина было принято единогласно в ходе Пленума 22 декабря. Мероприятие состоялось накануне съезда КПРФ, намеченного на 23 декабря — на нем коммунисты официально объявят обо всех предвыборных изменениях в партии. Помимо решения о кандидатуре Грудинина, стало известно, что высший оргкомитет народно-патриотических сил возглавит Геннадий Зюганов, сообщает «Экономика сегодня».

Ранее «URA.RU» сообщало о расколе в рядах КПРФ из-за кандидатуры Грудинина. Руководители региональных ячеек коммунистов выступают против его выдвижения. По слухам, старые регионалы боятся «зачистки» в руководящем звене партии, которую может устроить директор «Совхоза имени Ленина» в случае успешного выступления на выборах.

Сергей Макеев
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