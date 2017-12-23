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24 декабря 2017
23 декабря 2017
19:28  23 декабря 2017 27

Путин назвал унизительными масштабы бедности россиян

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, жест, путин владимир, думать надо, палец у виска
Масштаб бедности представляет угрозу для стабильности, предупредил президентФото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин признал необходимость снизить уровень бедности в России. Он оценил масштаб проблемы, выступая на XVII съезде партии «Единая Россия».

«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами», — цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что масштаб бедности представляет угрозу для стабильности и единства общества. Такая ситуация «просто унижает людей», отметил президент.

Как писало «URA.RU», ранее председатель Счетной палаты страны Татьяна Голикова заявила о том, что более 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности.

Виктор Кудряшов
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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