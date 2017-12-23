Путин назвал унизительными масштабы бедности россиян

Масштаб бедности представляет угрозу для стабильности, предупредил президент
Президент России Владимир Путин признал необходимость снизить уровень бедности в России. Он оценил масштаб проблемы, выступая на XVII съезде партии «Единая Россия».
«Нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату, буквально сводит концы с концами», — цитирует Путина РИА «Новости». Он подчеркнул, что масштаб бедности представляет угрозу для стабильности и единства общества. Такая ситуация «просто унижает людей», отметил президент.
Как писало «URA.RU», ранее председатель Счетной палаты страны Татьяна Голикова заявила о том, что более 20 миллионов человек в России живут за чертой бедности.