02:11 24 декабря 2017 21

В собственности муниципального депутата оказались 260-метровые апартаменты Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Дочь бывшего замглавы МЧС России Юрия Беляева — Юлия, являющаяся петербургским муниципальным депутатом, опубликовала сведения о доходах и имуществе по итогам 2016 года. Выяснилось, что скромный годовой доход в 461 тысячу рублей не помешал девушке владеть 19 квартирами и роскошным автопарком.

В декларации Беляева указала 19 квартир — 17 из них находятся в ее личной собственности. Самая скромная из них площадью в 42 квадратных метра. В списке также числится 260-метровые апартаменты в Санкт-Петербурге. Кроме недвижимости Беляева владеет автомобилями Range Rover Evoque, Land Rover Evoque и двумя «Мерседесами» — S 500 и ML 350, сообщает «Фонтанка.ру».

Отметим, что шикарная жизнь семьи бывшего замглавы МЧС ранее попала в поле зрения Transparency International. Международная антикоррупционная организация требовала проверить связи Беляева с петербургскими застройщиками, поскольку ранее он занимал должность главного инспектора по пожарному надзору в Петербурге. Прокуратура совместно с антимопомольной службой проверили средства дочери и бизнес зятя, наработав 300 томов документов. «Раз не вынесено процессуального решения, а материалы не переданы в органы следствия, значит, каких-либо нарушений не выявлено» — отметили юристы в беседы с «Фонтанка.ру».