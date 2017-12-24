На самом деле композиция Jingle Bells, которая считается рождественской классикой, предназначалась для другого праздника — Дня благодарения. Рождественские мифы развенчала в своей статье The Guardian.
По данным издания, в 1857 году американский священник и педагог Джеймс Пьерпонт ко Дню благодарения написал песню, которую назвал One Horse Open Sleigh. Однако британцы сочли, что она больше подходит для Рождества, так как в ней поется о зимних забавах. Таким образом композиция укоренилась в рождественских традициях Великобритании.
Как сообщало «URA.RU», пермский пародийный дуэт «Боня и Кузьмич» выступят в Рождество вместе с певицей Кристиной Орбакайте. Концерт с их участием можно будет наблюдать на телеканале «Россия-1». Ранее RT создал шутливый видеоролик, в котором «русские хакеры» «взломали» Рождество.