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25 декабря 2017
24 декабря 2017
21:11  24 декабря 2017 1

Самая рождественская песня Jingle Bells была написана для другого праздника

Рождественская ярмарка. Екатеринбург, рождество, сувенирная продукция, урашения, снежинка
Композиция оказалась приурочена не к РождествуФото: Анна Майорова © URA.RU

На самом деле композиция Jingle Bells, которая считается рождественской классикой, предназначалась для другого праздника — Дня благодарения. Рождественские мифы развенчала в своей статье The Guardian.

По данным издания, в 1857 году американский священник и педагог Джеймс Пьерпонт ко Дню благодарения написал песню, которую назвал One Horse Open Sleigh. Однако британцы сочли, что она больше подходит для Рождества, так как в ней поется о зимних забавах. Таким образом композиция укоренилась в рождественских традициях Великобритании.

Как сообщало «URA.RU», пермский пародийный дуэт «Боня и Кузьмич» выступят в Рождество вместе с певицей Кристиной Орбакайте. Концерт с их участием можно будет наблюдать на телеканале «Россия-1». Ранее RT создал шутливый видеоролик, в котором «русские хакеры» «взломали» Рождество.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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