20:30 10 декабря 2017 0

К Новому году дуэт преобразился (архивный снимок) Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Пермский пародийный дуэт «Боня и Кузьмич» выступят в Рождество на телеканале «Россия-1». Короткий ролик с записью артистов из Прикамья выложила в Twitter певица Кристина Орбакайте.

«А у нас Новый Год вместе с Боней и Кузьмичём хорошего всем настроения! #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #русскоерождество Смотрите 07/01 на Россия 1», — написала Орбакайте в своем аккаунте, приложив короткий видеоролик. Кузьмич (Михаил Кузьминых) выступает в роли Деда Мороза, а Боня (Юлия Старикова) играет Снегурочку.

Это не первая совместная работа Бони и Кузьмича с Кристиной Орбакайте. В октябре в Instagram пермских артистов была выложена работа над клипом певицы. «Небольшой backstage со съёмок… ну и настало время раскрыть главный секрет нашего клипа?! Музыка замедлялась в два раза, для получения мультяшного эффекта. А на монтаже увеличилась до нормальной», — сообщал уральский дуэт.

Ранее «Боня и Кузьмич» прославились благодаря пародии над итальянским миллионером в пермском трамвае. Еще раньше они обыграли танец итальянского миллионера и его спутницы на пляже. Тогда уральцы использовали для выступления поле. Широкую известность дуэт получил благодаря пародии на клип певицы Kiesza. Канадская звезда даже опубликовала ссылку на видео с пермскими артистами в своем аккаунте на Facebook, назвав это лучшим ремейком.