17:32 26 декабря 2017 0

Югорские энергетики завершают монтаж новой подстанции в Пыть-Яхе Фото: Пресс-служба ЮТЭК-РС

Власти Пыть-Яха и руководство ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» договорились отложить запуск новой подстанции «М1», расположенной в районе поселка Мамонтово, до мая 2018 года. Объект готов на 92%, но отсрочка запуска необходима, чтобы не отключать от электропитания в разгар отопительного сезона котельные и детские сады. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе энергетической компании.

«Подстанция практически готова, но мы решили до окончания отопительного сезона не переводить нагрузки, не спешить, поскольку тогда нам придется на время отключить от энергоснабжения целый ряд социально значимых объектов — Центральная котельная „Мамонтово“, Центральный тепловой пункт „Горка“, детский сад и так далее — а мы не хотим доставлять неудобство нашим потребителям в канун праздников и в зимнее время. Мы сделаем это в мае и торжественно перережем красную ленточку», — прокомментировал ситуацию директор «ЮТЭК-РС» Максим Медведев.

С предложением энергетиков согласился глава Пыть-Яха Олег Ковалевский: «Объект почти готов, и этот факт дает нам гарантированную уверенность в завтрашнем дне. Я думаю, что для жителей города строительство новой подстанции — знаковое событие, потому что мы получаем надежный объект энергоснабжения, ее резерва хватит на 25-30 лет вперед. Сейчас мы увидели новую подстанцию и прежнюю одновременно, и разница между ними, даже просто визуальная, колоссальная».

1/3 Фото: Пресс-служба ЮТЭК-РС

Старая, ныне действующая подстанция, была введена в эксплуатацию в 1974 году. К настоящему времени она износилась физически и морально. С каждым годом риск аварий возрастает кратно. Подстанция была произведена в Польше, и на протяжении десятилетий в ней использовались не оригинальные детали, а максимально подходящие аналоги. Реконструкция устаревшего объекта осуществляется в рамках инвестиционной программы «ЮТЭК-РС».