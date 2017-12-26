21:57 26 декабря 2017 0

«Кажется, смурфики не успели покинуть снесенный фармзавод…», предполагают в соцсетях Фото ingakorotkova в Instagram

Пользователи соцсетей выкладывают фотографии синего снега в Санкт-Петербурге. Необычное погодное явление активно обсуждают в Сети.

Некоторые жители Петербурга настроены оптимистично: «Это синий-синий иней», «Красивенько. Может даже весело. Если поесть». Другие нисколько не удивлены: «Эка невидаль». Кто-то возмущается: «СИНИЙ, мать его, снег!».

Росприроднадзор по СЗФО на Аптекарском проспекте Санкт-Петербурга нашел не только светло-голубой снег, но и фиолетовый Фото с официального сайта Росприроднадзора по СЗФО

Высказываются разные причины такого явления: «Да надымили, наверно, всего и делов, как на фестивале красок», есть среди них и экзотичные: «Значит скоро НЛО прилетит, раз выпал синий снег», «Кажется смурфики не успели покинуть снесенный фармзавод…», «Снегурочка растаяла».

Кто-то вспоминает фильм «Небеса обетованные»: «Нас заберут инопланетяне, когда выпадет синий снег…». Жители других городов описывают свои случаи: «Нас в Омске цветным снегом уже года три, как не удивишь…», «То по всей Мск тухлыми яйцами воняет, то в СПб снег выпал не знамо какого цвета… Грешат да жируют, видимо, много».

Напомним, в декабре челябинцы обсуждали в соцсетях ролик, автор которого запечатлел посиневший от неизвестных химикатов снег. Запись вызвала нескрываемое раздражение горожан, и без того недовольных экологическим проблемами в столице Южного Урала.