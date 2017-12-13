13:26 13 декабря 2017 2

Снег окрасила жижа из колодца Фото: скрин видео группы «Типичный Челябинск»/ vk.com

Челябинцы обсуждают в соцсетях ролик, автор которого запечатлел посиневший от неизвестных химикатов снег. Запись вызвала нескрываемое раздражение горожан, и без того недовольных экологическим проблемами в столице Южного Урала.

Автор видео обвинил во всем магазин оптовой продажи бытовой химии, расположенный неподалеку. «Вот так вот загрязняют наш экологический чистый город! А мы думаем, что у нас транспорт виноват!» — написал молодой человек.

Однако пользователи «ВКонтакте» сообщают, что виновна в выбросах типография: «Там не только зимой синяя вода, но и летом, а все из-за типографии, которая рядом расположена». Кто-то советует обращаться в специальные службы: «Так надо было не фоткать, а позвонить в надлежащую службу и рассказать! Чё толку тут -то жаловаться? Тут только обсудить могут, а жижа как текла, так и будет течь». Некоторые считают, что лучше звать на помощь журналистов. «Каждый год там снег синий. Думаю надо РЕН ТВ вызывать», — пишут в комментариях подписчики паблика «Типичный Челябинск».