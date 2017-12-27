Энергетики Югры запустили новое оборудование в одном из старейших городов округа

10:39 27 декабря 2017 1

Максим Медведев и Анатолий Иванов открывают новый энергетический объект в Урае Фото: Пресс-служба ЮТЭК-РС

Энергетики ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» и муниципальные власти открыли новую подстанцию в Урае. Коммунальный объект появился в одном из старейших районов города (основан в 1922 году) — микрорайоне 1А. На торжественной церемонии присутствовали глава компании Максим Медведев и мэр города Анатолий Иванов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе «ЮТЭК-РС».

«Мы с вами находимся в микрорайоне 1А и видим, что на сегодняшний день от старых двухэтажек осталась лишь одна треть, старые дома снесли, вот уже новые дома и еще будут построены, подготовлена большая площадка под будущее строительство новой средней общеобразовательной школы на 528 мест. Все эти объекты уже обеспечены энергоснабжением на годы вперед» — прокомментировал глава города Анатолий Иванов.

«Этот район и раньше энергией обеспечивался, но прежней мощности для новых объектов не хватало, были перепады напряжения, снижение надежности. Новая же подстанция позволила сократить количество кабельных линий до жилых домов, кроме того, введен резервный трансформатор, который позволит в случае плановых, ремонтных работ переходить на резервное энергоснабжение совершенно незаметно для потребителей», — добавил Максим Медведев.

Всего в 2017 году энергетики только в этом районе проложили в общей сложности более 3 километров сетей энергоснабжения, смонтировали еще одну двухтрансформаторную подстанцию. При строительстве использовали современное российское оборудование и материалы. Все работы проходили в рамках инвестиционной программы компании «ЮТЭК-Региональные сети».