14:42 27 декабря 2017 0

Первую полосу «Коммерсанта» от 27 декабря иллюстрирует фото «URA.RU» Фото: © URA.RU

Свежий выпуск газеты «Коммерсант» вышел с фотографией «URA.RU» на первой странице. Первополосный материал «Цифру ограничили суммой» — о правилах размещения криптовалюты в России — проиллюстрирован снимком нашего фотокорреспондента Владимира Жабрикова.

На фото — народный памятник биткоину в Екатеринбурге. В июле 2017 года на волне популярности криптовалюты один из гранитных шаров на Октябрьской площади покрасили в черный и нанесли значок биткоина. Инсталляцию в тот же день закрасили екатеринбургские власти, однако наш фотокорреспондент успел ее запечатлеть.

30-летний Владимир Жабриков освещает самые главные события Свердловской области: визиты первых лиц, громкие процессы, общественные акции. В 2015 году он был в горячей точке на Донбассе. Поэтому федеральные и мировые издания часто обращаются в «URA.RU» за снимками нашего автора. Так, фото военачальника ДНР Михаила Гиви Толстых публиковала BBC, репортаж с суда над блогером Русланом Соколовским попал в Reuters, а знаменитое фото Жабрикова — депутата из Режа с татуировкой паука на голове — показали в «Вечернем Урганте».

1/3 Инсталляцию быстро закрасили Фото: © URA.RU

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