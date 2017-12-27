Курганскую область освободили от статуса региона, неблагополучного по чуме свиней

Минсельхоз России отменил для Зауралья статус неблагополучного по африканской чуме свиней региона. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии по Курганской области.
Как уточняют в ведомстве, теперь региону присвоен статус «Неопределенный по африканской чуме свиней». Вывозить зерно и зерновую продукцию можно в любые регионы РФ без каких-либо ограничений. Условия вывоза свиней, свинины и продукции свиноводства значительно упростились и зависят от статуса региона-получателя.
При этом, территории Кургана и Садовского сельского совета Кетовского района пока остаются неблагополучными по АЧС. «Необходимо истечение определенного срока времени для признания территории благополучной с учетом норм и рекомендаций Международного эпизоотического бюро», — добавляют в управлении ветеринарии.
Животных, зараженных африканской чумой свиней, завезли в Зауралье из Тюменской области. Было выявлено два очага заражения в убойном цехе в Кетовском районе и морозильной камере в Кургане. После этого регион объявили неблагополучным по АЧС. После обработки все объекты объявлены чистыми, зараженная продукция уничтожена. Снять статус неблагополучного по чуме свиней региона курганские власти надеялись до конца этого года.