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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Курганской области
16:12  27 декабря 2017 2

Курганскую область освободили от статуса региона, неблагополучного по чуме свиней

Шапшинское урочище. Ханты-Мансийский район., свинья, пятачок
Зауралью разрешили вывозить свиней без ограниченийФото: Александр Елизаров © URA.RU

Минсельхоз России отменил для Зауралья статус неблагополучного по африканской чуме свиней региона. Об этом сообщает пресс-служба управления ветеринарии по Курганской области.

Как уточняют в ведомстве, теперь региону присвоен статус «Неопределенный по африканской чуме свиней». Вывозить зерно и зерновую продукцию можно в любые регионы РФ без каких-либо ограничений. Условия вывоза свиней, свинины и продукции свиноводства значительно упростились и зависят от статуса региона-получателя.

При этом, территории Кургана и Садовского сельского совета Кетовского района пока остаются неблагополучными по АЧС. «Необходимо истечение определенного срока времени для признания территории благополучной с учетом норм и рекомендаций Международного эпизоотического бюро», — добавляют в управлении ветеринарии.

Животных, зараженных африканской чумой свиней, завезли в Зауралье из Тюменской области. Было выявлено два очага заражения в убойном цехе в Кетовском районе и морозильной камере в Кургане. После этого регион объявили неблагополучным по АЧС. После обработки все объекты объявлены чистыми, зараженная продукция уничтожена. Снять статус неблагополучного по чуме свиней региона курганские власти надеялись до конца этого года.

Вера Чернышева
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