12:42 17 ноября 2017 0

Чума свиней посмешает продаже фуражной пшеницы в благополучные регионы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минсельхоз России внес Курганскую область в список неблагополучных из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на официальном сайте зауральского управления ветеринарии.

Статус предполагает запрет перемещения из Курганской области в благополучные регионы товаров, не прошедших термическую или иную обработку, обеспечивающую уничтожение вируса АЧС. В регионы, где не зафиксированы вспышки болезни, нельзя будет вывезти фураж и корма для животных, в том числе кормовую пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо. Это может стать серьезной проблемой для зауральских аграриев, которые в этом году получили рекордный урожай зерна, большая часть из которого должна идти именно на корм животным.

«Ситуация не безвыходная, мы сейчас готовим рекомендации для сельхозпредприятий», — прокомментировал «URA.RU» эту новость начальник управления сельскохозяйственного производства областного департамента АПК Владимир Марфицын.

В регионы, тоже получившие статус «Неблагополучные по африканской чуме свиней», перемещение товаров разрешено без ограничений. Напомним, вспышки АЧС были зафиксированы в Челябинской и Тюменской областях.