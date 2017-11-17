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Главные новости Курганской области
12:42  17 ноября 2017 0

Зауралье получило статус неблагополучного региона из-за африканской чумы свиней. Это помешает продаже зерна

Животные. Челябинск, свинья, кабан
Чума свиней посмешает продаже фуражной пшеницы в благополучные регионыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Минсельхоз России внес Курганскую область в список неблагополучных из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается на официальном сайте зауральского управления ветеринарии.

Статус предполагает запрет перемещения из Курганской области в благополучные регионы товаров, не прошедших термическую или иную обработку, обеспечивающую уничтожение вируса АЧС. В регионы, где не зафиксированы вспышки болезни, нельзя будет вывезти фураж и корма для животных, в том числе кормовую пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо. Это может стать серьезной проблемой для зауральских аграриев, которые в этом году получили рекордный урожай зерна, большая часть из которого должна идти именно на корм животным.

«Ситуация не безвыходная, мы сейчас готовим рекомендации для сельхозпредприятий», — прокомментировал «URA.RU» эту новость начальник управления сельскохозяйственного производства областного департамента АПК Владимир Марфицын.

В регионы, тоже получившие статус «Неблагополучные по африканской чуме свиней», перемещение товаров разрешено без ограничений. Напомним, вспышки АЧС были зафиксированы в Челябинской и Тюменской областях.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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