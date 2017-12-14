10:47 14 декабря 2017 0

Все зараженные животные уничтожены, карантин стнят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца года в Курганской области надеются снять статус неблагополучной по африканской чуме свиней. Об этом рассказал директор департамента АПК Сергей Пугин на заседании аграрного комитета областной думы в четверг, 14 декабря, передает корреспондент «URA.RU».

Необходимый для изменения статуса пакет документов, по словам Пугина, был отправлен в правительство. «Сегодня у нас работает заместитель руководитель Россельхознадзора Константин Савенков, он приехал по нашему приглашению. Сейчас будет совещание», — проинформировал директор департамента депутатов. Он напомнил, что все необходимые карантинные мероприятия в области завершены.

Зараженные животные были завезены в Зауралье из Тюменской области, было выявлено два очага заражения в убойном цехе в Кетовском районе и морозильной камере в Кургане. После этого регион объявили неблагополучным по АЧС. После обработки все объекты объявлены чистыми, зараженная продукция была уничтожена.