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14 декабря 2017
13 декабря 2017
12 декабря 2017
10:47  14 декабря 2017 0

Зауралье просит «очистить» статус региона от африканской чумы свиней

Сельское хозяйство. Животные. Челябинск, свинья, поросенок
Все зараженные животные уничтожены, карантин стнятФото: Вадим Ахметов © URA.RU

До конца года в Курганской области надеются снять статус неблагополучной по африканской чуме свиней. Об этом рассказал директор департамента АПК Сергей Пугин на заседании аграрного комитета областной думы в четверг, 14 декабря, передает корреспондент «URA.RU».

Необходимый для изменения статуса пакет документов, по словам Пугина, был отправлен в правительство. «Сегодня у нас работает заместитель руководитель Россельхознадзора Константин Савенков, он приехал по нашему приглашению. Сейчас будет совещание», — проинформировал директор департамента депутатов. Он напомнил, что все необходимые карантинные мероприятия в области завершены.

Зараженные животные были завезены в Зауралье из Тюменской области, было выявлено два очага заражения в убойном цехе в Кетовском районе и морозильной камере в Кургане. После этого регион объявили неблагополучным по АЧС. После обработки все объекты объявлены чистыми, зараженная продукция была уничтожена.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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