Инспекция госжилнадзора Пермского края подала в суд на управляющую компанию, из-за которой жилой дом в Кудымкаре атаковали слизни. В трехэтажке очень большая влажность — жильцы даже жалуются на плесень в углах.
На нижней части дома нарос мох, а в подвале стоит вода. Жильцы трехэтажки недовольны плесенью и постоянным холодом в квартирах, а также большим количеством слизней, пишет «Парма Новости». На основании жалоб была проведена проверка. Выяснилось, что собственник одного из жилых помещений на первом этаже демонтировал вентиляционные отверстия, и это привело к нарушению влажности в помещении, рассказали «URA.RU» в пресс-службе региональной службы по тарифам. Кроме того, обрушились часть штукатурного слоя цоколя, отмостки по всему периметру дома и водосточные трубы.
Управляющей компании «Кудымкарское коммунальное предприятие» предписали устранить все нарушения, но это так и не было сделано. В итоге на УК подали в суд.