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25 декабря 2017
18:33  27 декабря 2017 0

Спасением жителей пермского города от слизней занялись краевые власти

Новиков Илья, взятка, молоток, правосудие, судья, суд, судебные разбирательства, деньги в конверте, мантия
Управляющую компанию будут судить за нашествие слизнейФото: depositphotos.com © URA.RU

Инспекция госжилнадзора Пермского края подала в суд на управляющую компанию, из-за которой жилой дом в Кудымкаре атаковали слизни. В трехэтажке очень большая влажность — жильцы даже жалуются на плесень в углах.

На нижней части дома нарос мох, а в подвале стоит вода. Жильцы трехэтажки недовольны плесенью и постоянным холодом в квартирах, а также большим количеством слизней, пишет «Парма Новости». На основании жалоб была проведена проверка. Выяснилось, что собственник одного из жилых помещений на первом этаже демонтировал вентиляционные отверстия, и это привело к нарушению влажности в помещении, рассказали «URA.RU» в пресс-службе региональной службы по тарифам. Кроме того, обрушились часть штукатурного слоя цоколя, отмостки по всему периметру дома и водосточные трубы.

Управляющей компании «Кудымкарское коммунальное предприятие» предписали устранить все нарушения, но это так и не было сделано. В итоге на УК подали в суд.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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