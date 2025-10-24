Логотип РИА URA.RU
Путин присвоил бывшему пермскому министру высший чин

Бывшему главе минэка Пермского края Колесникову присвоили новый классный чин
24 октября 2025 в 15:54
Максиму Колесникову присвоили чин госсоветника РФ I класса

Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Бывшему министру экономического развития Пермского края Максиму Колесникову присвоили классный чин действительного государственного советника РФ I класса. Указ подписал президент России Владимир Путин. Информация об этом содержится на портале опубликования официальных правовых актов.

«Чин действительного государственного советника Российской Федерации I класса. Присвоить Колесникову Максиму Андреевичу, первому заместителю министра экономического развития Российской Федерации», — говорится в документе.

Колесников занимал пост министра экономразвития Пермского края с 2017 по 2020 год. После этого он перешел в федеральное министерство к Максиму Решетникову. Должность первого замглавы минэкономразвития РФ он получил в прошлом году.

