Пермские ученые объяснили, как определить разбавленный бензин

Определить, разбавлен ли бензин, купленный на автозаправке, помогут нехитрые тесты. Для этого можно воспользоваться обычным листком бумаги. В пермском Политехе (ПНИПУ) отмечают, что, зачастую, в топливо добавляют дешевые фракции. Также в нем могут отсутствовать необходимые присадки. При этом отличить бензин, не соответствующий ГОСТ, по внешнему виду (цвету, запаху, консистенции) непосредственно на АЗС очень сложно. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе политехнического университета. По мнению ученых вуза, самый доступный тест, позволяющий проверить бензин на качество, «бумажный».

«Капните несколько капель бензина на чистый белый лист бумаги. Качественный бензин испарится при комнатной температуре в течение одной-трех минут, оставив место чистым и сухим. Если же спустя 5–10 минут после испарения основной жидкости осталось жирное пятно или маслянистый ореол, это признак присутствия тяжелых фракций — например, дизельного топлива или керосина», — приводит ПНИПУ слова старшего преподавателя кафедры «Химические технологии» Андрея Кудинова.

Также в Политехе отмечают, что качественный бензин, если его поджечь, должен гореть ровным бело-голубым пламенем. Желтый и оранжевый цвет говорит о том, что в топливе присутствуют наличие спирты такие, как метанол, этанол или вода. Красноватый оттенок и обильная сажа указывают на тяжелые фракции (керосин, дизельное топливо, газовый конденсат). При этом использовать данный метод в качестве теста в ПНИПУ настоятельно не рекомендуют.

