В России предложили морить голодом больных раком

19:53 27 декабря 2017 1

Ученые нашли способ облегчения борьбы с раком Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские и шведские ученые смогли остановить рост раковых клеток, заставив их «голодать» и прекратить генерировать белки, способствующие поддержанию их жизнедеятельности. Статья об этом была опубликована в журнале BBA General subjects.

По мнению биологов, ограничение питания пациента во время химиотерапии облегчает борьбу с раковыми клетками. Однако это явление на клеточном уровне не до конца изучено, передает Life.ru. Профессор биологического факультета МГУ Борис Животовский рассказал, что ученые исследовали процесс аутофагии (процесс переработки клеткой собственных составных частей) в результате частичного ограничения питательных веществ.

Исследование ученых основывается на работе с колониями двух типов раковых клеток, выращенных в лаборатории. Они взаимно могут влиять друг на друга в зависимости от воздействия внешней среды. Если для таких клеток перекрыть доступ искусственным способом к питательным веществам и кислороду, то вместе с этим меняется активность на генном уровне. В процессе голодания активное деление и поддержание жизнеспособности раковых клеток снижается многократно. Таким образом, голодание может помочь в борьбе с раком.

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