14:30 28 декабря 2017 3

На задержание ишимца с плакатом приехали 9 полицейских Фото Артема Зайцева

Очередной одиночный пикет ЛДПР в Ишиме 26 декабря был прерван нарядом полиции. Представители партии уверены в незаконности действий правоохранительных органов и уже направили жалобу в прокуратуру. Администрация города заявляет о том, что глава Федор Шишкин не имеет к происшедшему никакого отношения.

ЛДПР в последнее время зачастило с одиночными пикетами у мэрии Ишима Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Напомним: по мнению местных либерал-демократов, мэр не исполняет свои обязанности должным образом, о чем якобы свидетельствуют как официальные отчеты, так и жалобы горожан. В частности, представители фракции недовольны показателями программы по выделению земли ишимским многодетным семьям. Именно поэтому члены ЛДПР выходят на одиночные пикеты с лозунгами «Шишкин! Не можешь? Смогут другие!»

Как рассказал «URA.RU» пикетчик Александр Яковенко, первые полчаса он спокойно простоял перед зданием мэрии. После этого к администрации подъехал сам Шишкин. «Глава вышел из машины, сказал мне „Молодцы!“ и зашел в здание, а примерно минут через десять приехали 9 сотрудников полиции и сказали, что я должен пройти в отделение для проверки личности», — пояснил он.

Яковенко сообщил, что у него при себе были паспорт и удостоверение помощника депутата. После проверки документов полицейские «без внятных объяснений причин» продолжили настойчиво приглашать пройти с ними. В конце концов либерал-демократ все-таки оказался в участке, где с него требовали написать объяснительную.

Жалобу либерал-демократа на действия полицейских в прокуратуре приняли без проблем Фото Александра Яковенко

«Никто так и не признался, за какое правонарушение меня задержали. Сказали, что позвонили граждане. В дежурной части мне тоже пояснений не дали, повернулись спиной и не реагировали на просьбы», — сказал Александр Яковенко. После происшествия он вернулся к месту пикета и достоял там оставшиеся там 15 минут. 27 декабря активист написал заявление в прокуратуру с просьбой проверить законность действий ишимской полиции.

Пресс-секретарь главы города Анна Знаменщикова сообщила «URA.RU», что пикетчик являлся нарушителем общественного порядка и не согласовывал свои действия с администрацией. На слова корреспондента о том, что одиночный пикет и не должен согласовываться согласно закону, журналисту посоветовали обратиться в правоохранительные органы и получить комментарии там. «Шишкин к вызову полиции отношения не имеет. Он ехал с совещания и действительно видел пикетчика, но я не думаю, что глава города стал бы такими методами с ними бороться, если и раньше так не делал», — сообщила она.

Глава Тюменской региональной организации ЛДПР Артем Зайцев недоумевает, по какой причине был задержан активист. «У него при себе были документы, партийная символика в виде куртки, сам он подозрений не вызывал, был опрятно одет и вел себя спокойно. Никакое общественное спокойствие он не нарушал», — подчеркнул он.

Комментарии полиции и прокуратуры оперативно получить не удалось.