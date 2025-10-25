В центре Тюмени вечером задержали подростков на авто без прав.Видео
Среди задержанных оказалась 17-летняя девушка, которая отправилась к знакомому на мамином «Мерседесе»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Сотрудники ГАИ задержали вечером 24 октября в центре Тюмени четырех водителей, управлявших автомобилями без водительских прав. Среди задержанных оказался таксист-мигрант, а также несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
«Четырех водителей-бесправников отстранили от управления транспортом вчера вечером сотрудники Госавтоинспекции в ходе массовых профилактических мероприятий в центре города, один из них — таксист-мигрант», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также был задержан 19-летний местный житель, который, не имея водительских прав, передвигался по городу на незарегистрированном автомобиле и катал двух своих подруг.
Еще одна 17-летняя девушка была задержана за рулем «Мерседеса» своей матери по улице Республики — она направлялась к знакомому. Обе привлечены к ответственности: девушку наказали за езду без прав, а ее маму — за то, что дала ей машину.
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!