В центре Тюмени вечером задержали подростков на авто без прав.Видео

Среди задержанных оказалась 17-летняя девушка, которая отправилась к знакомому на мамином «Мерседесе»

Сотрудники ГАИ задержали вечером 24 октября в центре Тюмени четырех водителей, управлявших автомобилями без водительских прав. Среди задержанных оказался таксист-мигрант, а также несовершеннолетние, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

«Четырех водителей-бесправников отстранили от управления транспортом вчера вечером сотрудники Госавтоинспекции в ходе массовых профилактических мероприятий в центре города, один из них — таксист-мигрант», — сообщили в telegram-канале ведомства. Также был задержан 19-летний местный житель, который, не имея водительских прав, передвигался по городу на незарегистрированном автомобиле и катал двух своих подруг.

Еще одна 17-летняя девушка была задержана за рулем «Мерседеса» своей матери по улице Республики — она направлялась к знакомому. Обе привлечены к ответственности: девушку наказали за езду без прав, а ее маму — за то, что дала ей машину.