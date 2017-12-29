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29 декабря 2017
05:24  29 декабря 2017 0

Apple извинилась за снижение работоспособности старых моделей iPhone

Клипарт. город Екатеринбург, айфон, эппл, apple, ремонт, макбук
В качестве извинения корпорация снизила стоимость замены аккумулятораФото: Александр Мамаев © URA.RU

Компания Apple принесла потребителям извинения за то, что намеренно снижала скорость работы старых iPhone, пообещав впредь так не поступать. Стоимость замены аккумуляторов в моделях iPhone 6 и более ранних снижена с 79 до 29 долларов.

В корпорации заверили, что замена старых аккумуляторов на новые приведет функционирование смартфонов предыдущих поколений в норму, а скидки на эту услугу будет действовать повсеместно до декабря 2018 года, пишет RT со ссылкой на сообщение американской корпорации.

Ранее, напомним, компания подтвердила, что замедляла работу старых моделей смартфонов из-за того, что штатные аккумуляторы со временем теряют мощность и их заряда может не хватать. Чтобы избежать отключений, компания внесла изменения в операционную систему, которые замедляют работу некоторых задач в случае нехватки ресурсов.

Сергей Демин
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