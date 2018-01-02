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03 января 2018
02 января 2018
17:17  02 января 2018 6

Поэт, обвинивший Пугачеву в плагиате, отказался от конфликта после телефонного звонка

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла
Пугачева исполнила новую песню на «Голубом огоньке»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Российская певица Алла Пугачева лично позвонила поэту Александру Вулых после того, как он обвинил ее в плагиате. Побеседовав с артисткой, Вулых снял с Пугачевой всю ответственность за якобы копирование произведения.

«Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну, и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — сказал Вулых «Комсомольской правде».

Ранее Александр Вулых на своей странице в Facebook написал, что песня «Я летала», с которой Алла Пугачева выступила на «Новогоднем огоньке», «как две капли воды» похожа на песню «Придуманная любовь». Ее Вулых написал вместе с композитором Игорем Сарухановым еще 15 лет назад, сообщало агентство Nation News. Теперь пост поэта в соцсети удален.

Виктор Дорофеев
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