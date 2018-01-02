Российская певица Алла Пугачева лично позвонила поэту Александру Вулых после того, как он обвинил ее в плагиате. Побеседовав с артисткой, Вулых снял с Пугачевой всю ответственность за якобы копирование произведения.
«Конфликт мы раздувать не хотим. Алла здесь не виновата. Вся ответственность на композиторе, ну, и отчасти на музыкальных редакторах, выпускавших песню в эфир», — сказал Вулых «Комсомольской правде».
Ранее Александр Вулых на своей странице в Facebook написал, что песня «Я летала», с которой Алла Пугачева выступила на «Новогоднем огоньке», «как две капли воды» похожа на песню «Придуманная любовь». Ее Вулых написал вместе с композитором Игорем Сарухановым еще 15 лет назад, сообщало агентство Nation News. Теперь пост поэта в соцсети удален.