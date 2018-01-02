01:17 02 января 2018 0

Песня «Я летала» впервые прозвучала на «Новогоднем огоньке» на Первом канале Фото: Youtube (скрин видео)

Новая песня «Я летала», с которой Алла Пугачева выступила на «Новогоднем огоньке», имеет все признаки плагиата. Как заявил российский поэт и журналист Александр Вулых, песня очень похожа на ту, которую он написал в соавторстве с Игорем Сарухановым.

«Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой показалась она мне и и моему соавтору Игорю Саруханову, — приводит Nation News слова Александра Вулых. — Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню „Придуманная любовь“, написанную более 15 лет назад! Помнится, за нее мы тогда получили дипломы „Песни года“».

Свою запись поэт через некоторое время почему-то удалил Фото: личная страница Александра Вулых (скрин)

По заявлению Вулых, песня, написанная молодым автором Олегом Влади и исполненная примадонной российской эстрады — «стопроцентный плагиат». А вся эта история с написанием и исполнением композиции на федеральном телеканале «пахнет неприятным скандалом».

Заявление было сделано поэтом на его странице в сети Facebook, однако позже пост был удален. Тем не менее скриншот заявления Александра Вулых сохранился.

Между тем композитор Игорь Саруханов согласен с соавтором в том, что Олег Влади скопировал часть его песни «не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения». «Это как называется? Воровство? Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь», — приводит заявление Саруханова «Российский Диалог».