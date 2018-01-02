{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,60
Динамика за 2 недели
Евро 68,87
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
02 января 2018
01 января 2018
Главные новости Москвы
01:17  02 января 2018 0

«Как две капли воды». Автора новой песни Пугачевой обвинили в плагиате

Песня «Я летала» впервые прозвучала на «Новогоднем огоньке» на Первом каналеФото: Youtube (скрин видео)

Новая песня «Я летала», с которой Алла Пугачева выступила на «Новогоднем огоньке», имеет все признаки плагиата. Как заявил российский поэт и журналист Александр Вулых, песня очень похожа на ту, которую он написал в соавторстве с Игорем Сарухановым.

«Все бы ничего, красивая мелодия запева, да только больно знакомой показалась она мне и и моему соавтору Игорю Саруханову, — приводит Nation News слова Александра Вулых. — Иными словами, как две капли воды похожей на нашу песню „Придуманная любовь“, написанную более 15 лет назад! Помнится, за нее мы тогда получили дипломы „Песни года“».

Свою запись поэт через некоторое время почему-то удалил
Фото: личная страница Александра Вулых (скрин)

По заявлению Вулых, песня, написанная молодым автором Олегом Влади и исполненная примадонной российской эстрады — «стопроцентный плагиат». А вся эта история с написанием и исполнением композиции на федеральном телеканале «пахнет неприятным скандалом».

Заявление было сделано поэтом на его странице в сети Facebook, однако позже пост был удален. Тем не менее скриншот заявления Александра Вулых сохранился.

Между тем композитор Игорь Саруханов согласен с соавтором в том, что Олег Влади скопировал часть его песни «не указав ничего, не спросив ни у кого разрешения». «Это как называется? Воровство? Я бы не сказал, что это был хороший подарок на Новый год для меня. Я до сих пор в трансе нахожусь», — приводит заявление Саруханова «Российский Диалог».

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров