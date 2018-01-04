Новая песня Пугачевой стала лидером в iTunes

Скандал с плагиатом не помешал песне примадонны занять десятую строчку в iTunes
Новая песня Аллы Пугачевой «Я летала» оказалась на десятом месте среди самых популярных треков в России в iTunes. В Топ-10 песня попала всего через несколько минут после загрузки.
Презентация новой песни Пугачевой прошла в новогоднюю ночь на «Первом канале». Накануне, 3 января, трек появился в музыкальном сервисе iTunes и вскоре занял лидирующие позиции, пишет VistaNews.
Отметим, российский поэт и журналист Александр Вулых заявил, что песня Пугачевой «Я летала» — это плагиат, писало «Федеральное агентство новостей». Композиция, по его словам, якобы похожа на ту, которую он написал в соавторстве с Игорем Сарухановым. Однако позже, после разговора с примадонной по телефону Вялых отказался от конфликта.