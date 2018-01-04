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04 января 2018
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04:06  04 января 2018 0

Новая песня Пугачевой стала лидером в iTunes

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, пугачева алла, галкин максим
Скандал с плагиатом не помешал песне примадонны занять десятую строчку в iTunesФото: depositphotos.com © URA.RU

Новая песня Аллы Пугачевой «Я летала» оказалась на десятом месте среди самых популярных треков в России в iTunes. В Топ-10 песня попала всего через несколько минут после загрузки.

Презентация новой песни Пугачевой прошла в новогоднюю ночь на «Первом канале». Накануне, 3 января, трек появился в музыкальном сервисе iTunes и вскоре занял лидирующие позиции, пишет VistaNews.

Отметим, российский поэт и журналист Александр Вулых заявил, что песня Пугачевой «Я летала» — это плагиат, писало «Федеральное агентство новостей». Композиция, по его словам, якобы похожа на ту, которую он написал в соавторстве с Игорем Сарухановым. Однако позже, после разговора с примадонной по телефону Вялых отказался от конфликта.

Валерия Романова
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