Составлен список профессий, представители которых потеряют работу в 2018 году

В 2018 году могут потерять работу бухгалтеры начального уровня, операторы call-центров, страховые агенты, модераторы сайтов, операторы ввода информации, а также юристы низкой квалификации. Список профессий, где самый большой риск сокращения, составили специалисты портала SuperJob.ru.
Под угрозой увольнения в этом году могут также оказаться специалисты, обслуживающие «криптопузырь». Аналитики отмечают, что в этой сфере уже становится традицией внутренняя отраслевая миграция, когда сотрудники кочуют от одного стартапа к другому, приводит данные исследования «Российская газета».
В ближайших перспективах не грозят сокращения работникам ресторанного бизнеса, ритейла, курьерам и водителям. В этих сферах, как отмечают эксперты, автоматизация идет очень медленно.
Как ранее писало «URA.RU», за последний год россияне стали трудиться на несколько часов больше, однако подавляющее большинство не получает за дополнительные часы работы соответствующей оплаты. Только 4% россиян получают зарплату больше 100 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты оказались у жителей Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа и Чукотки. Самые низкие зарплаты в Дагестане, Карачаево-Черкесии, а также в областях Центрального округа.