09:52 06 января 2018 0

Бузова взволновала подписчиков новым постом Фото: Личная страница Бузовой Ольги в instagram

Телеведущая Ольга Бузова поделилась со своими подписчиками откровенным постом, в котором рассказала, что люди постоянно врут, так как не могут забыть прошлое и своих « бывших». Поклонники звезды увидели в записи намек на экс-супруга певицы, футболиста Дмитрия Тарасова.

Бузова начала свой пост с заявления о том, что чаще всего люди врут. По мнению певицы, люди пытаются показать, что окружающая толпа «латает дыры в их душах и ощущение пустоты будто уходит», но это не так. Люди врут, что свободны, но на самом деле «на ком-то зациклены и к кому-то привязаны.

«Мы убеждаем всех вокруг, что нами забыты все наши прошлые, бывшие, но это ложь, мы помним каждого, кого к себе подпустили», — написала Бузова, подчеркнув, что отрицая наличие любви люди сходят от нее с ума. Певица отметила, что после ухода некоторых людей в нашей жизни остаются «вытоптаны целые тропы по которым мы больше никого не пустим пройтись».

«Мы привыкли врать. Нам так удобно. И плевать, что от горечи внутри, когда никто не видит, улыбка с лица пропадает сама собой», — подытожила Бузова.

Поклонники высказали беспокойство по поводу слов ведущей. Многие увидели признание в том, что она до сих пор не может забыть своего бывшего мужа Тарасова. Подписчики уточнили, что «так и до суицида недалеко» и посоветовали Бузовой жить дальше и из каждой ситуации выходить победителем. К слову, некоторые пользователи Сети усомнились в том, что опубликованный текст принадлежит самой Бузовой, отметив, что он был взят певицей с сайта proza.ru.