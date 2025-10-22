Аэропорт Калининграда меняет расписание из-за атаки на Ленобласть
В аэропорту Калининграда возможно изменение расписания
Ограничения в воздушном пространстве в нескольких районах Ленобласти повлияли на маршруты самолетов, следующих в Калининград и обратно. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения <...> в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в /из Калининграда», — написал Кореняко в своем telegram-канале. В связи с изменениями возможны корректировки расписания рейсов.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО отражают атак ВСУ на территорию региона. По имеющейся информации, сейчас удалось уничтожить несколько украинских беспилотных аппаратов.
