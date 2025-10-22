В Мордовии из-за атаки ВСУ повреждено промышленное предприятие
БПЛА атаковали Мордовию
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В ночь на 22 октября беспилотники ВСУ массово атаковали Мордовию. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов. По его словам, в результате удара повреждения получило одно из промышленных предприятий Республики.
«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — написал Здунов в своем telegram-канале.
По данным губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы. Сейчас задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки.
Накануне вечером более 50 беспилотных аппаратов атаковали различные регионы России. По информации Минобороны, с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО ликвидировали 58 украинских дронов. Из них 57 были сбиты над Брянской областью, еще один — над территорией Курской области.
