В Мордовии из-за атаки ВСУ повреждено промышленное предприятие

22 октября 2025 в 07:43
БПЛА атаковали Мордовию

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В ночь на 22 октября беспилотники ВСУ массово атаковали Мордовию. Об этом сообщил глава региона Артем Здунов. По его словам, в результате удара повреждения получило одно из промышленных предприятий Республики.

«Сегодня ночью совершена массированная атака вражеских беспилотников на территорию Мордовии. В результате одно из наших предприятий получило повреждения», — написал Здунов в своем telegram-канале.

По данным губернатора, на месте происшествия работают экстренные службы. Сейчас задействованы все необходимые силы и средства для ликвидации последствий атаки.

Накануне вечером более 50 беспилотных аппаратов атаковали различные регионы России. По информации Минобороны, с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурные подразделения ПВО ликвидировали 58 украинских дронов. Из них 57 были сбиты над Брянской областью, еще один — над территорией Курской области.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

