Силы ПВО отражают атаку Украины на Ленинградскую область
22 октября 2025 в 07:41
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Дежурные силы российской ПВО отражают атаку ВСУ на Ленинградскую область. Об этом сообщает губернатор Александр Дрозденко. На данный момент известно об уничтожении нескольких вражеских беспилотников.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал