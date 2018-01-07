СМИ сообщили о загадочной гибели известного травматолога Юлова и его коллеги из Германии

Известный российский травматолог Владимир Юлов найден мертвым в своем доме в подмосковном округе Домодедово. Там же находилось тело его приятеля Александра Гербера.
Официально информации о причине смерти мужчин пока нет. Как пишет РИА «Новости», следов насильственной смерти на теле 42-летнего доктора наук, руководителя клиники «Панацея» и его 46-летнего коллеги из Германии нет. Одной из возможных причин трагедии могла стать передозировка или отравление алкоголем.
Владимир Юлов — травматологом-ортопедом высшей категории, а также доктором медицинских наук. Он является автором более 60 научных публикаций, 4-х изобретений и четырех образовательных программ послевузовского и дополнительного профессионального образования. При жизни участвовал в разработке и внедрении в практику новейших технологий.