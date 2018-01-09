{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Не заплачут только каменные сердца. ВИДЕО
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,05
Динамика за 2 недели
Евро 68,21
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 января 2018
09 января 2018
21:12  09 января 2018 0

Обновление Windows вывело из строя множество компьютеров

ДПС, ГИБДД, полиция, ГАИ, блогеры, допрос, телеграм, блогер, компьютер, клавиатура, печатать
Причиной сбоя стал конфликт обновления с антивирусным программным обеспечениемФото: depositphotos.com © URA.RU

Компании Microsoft пришлось приостановить распространение обновлений безопасности Windows из-за жалоб пользователей — у них перестали работать компьютеры. Речь идет об устройствах, работающих на базе процессоров AMD.

Причиной сбоя в работе компьютеров стал конфликт обновления с антивирусным программным обеспечением, сообщают «Народные новости». При этом Microsoft удалось быстро выявить проблему и остановить отправку таких обновлений на компьютеры с процессорами AMD. Пострадавшим пользователям рекомендуют использовать инструкции по восстановлению работы, размещенные на сайте Microsoft.

Об уязвимости процессоров Intel на базе Windows, Linux и macOS стало известно в начале января. Из-за нее злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным на компьютерах пользователей, передавало RT.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров