Обновление Windows вывело из строя множество компьютеров

21:12 09 января 2018 0

Причиной сбоя стал конфликт обновления с антивирусным программным обеспечением Фото: depositphotos.com © URA.RU

Компании Microsoft пришлось приостановить распространение обновлений безопасности Windows из-за жалоб пользователей — у них перестали работать компьютеры. Речь идет об устройствах, работающих на базе процессоров AMD.

Причиной сбоя в работе компьютеров стал конфликт обновления с антивирусным программным обеспечением, сообщают «Народные новости». При этом Microsoft удалось быстро выявить проблему и остановить отправку таких обновлений на компьютеры с процессорами AMD. Пострадавшим пользователям рекомендуют использовать инструкции по восстановлению работы, размещенные на сайте Microsoft.

Об уязвимости процессоров Intel на базе Windows, Linux и macOS стало известно в начале января. Из-за нее злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальным данным на компьютерах пользователей, передавало RT.