Европа в панике ищет способы спасти Украину от краха

Европейские страны срочно разрабатывают новый план предотвращения финансового краха Украины в начале 2026 года на случай, если не удастся договориться об изъятии замороженных активов России для финансирования Киева. Об этом сообщили в американском издании Politico.

Сейчас эксперты в Брюсселе разрабатывают новые инициативы оказания помощи Украине, пишет Politico. Один из набирающих поддержку вариантов — предоставление украинской стороне «промежуточного кредита», который будет финансироваться за счет заимствований ЕС.

По словам четырех официальных европейских лиц, эти средства помогут Украине «удержаться на плаву в первые месяцы 2026 года». Предполагается, что после получения финансирования из долгосрочного «репарационного кредита» Украина сможет погасить первоначальный «промежуточный кредит» ЕС. Подготовка подобного плана может завершиться в ближайшие дни, однако в долгосрочной перспективе альтернативы «репарационному кредиту», как считают на Западе, нет.

Лидеры Евросоюза надеялись на октябрьском саммите согласовать предложение об использовании замороженных активов Москвы для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро, но идея столкнулась с сопротивлением премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который боится рисков из-за изъятия российских денег.