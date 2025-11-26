Логотип РИА URA.RU
В мире

Европа

Европа в панике ищет способы спасти Украину от краха

Politico: ЕС срочно создает план по предотвращению финансового краха Украины
26 ноября 2025 в 12:53
Европа пытается найти способы спасти Украину

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Европейские страны срочно разрабатывают новый план предотвращения финансового краха Украины в начале 2026 года на случай, если не удастся договориться об изъятии замороженных активов России для финансирования Киева. Об этом сообщили в американском издании Politico.

Сейчас эксперты в Брюсселе разрабатывают новые инициативы оказания помощи Украине, пишет Politico. Один из набирающих поддержку вариантов — предоставление украинской стороне «промежуточного кредита», который будет финансироваться за счет заимствований ЕС.

По словам четырех официальных европейских лиц, эти средства помогут Украине «удержаться на плаву в первые месяцы 2026 года». Предполагается, что после получения финансирования из долгосрочного «репарационного кредита» Украина сможет погасить первоначальный «промежуточный кредит» ЕС. Подготовка подобного плана может завершиться в ближайшие дни, однако в долгосрочной перспективе альтернативы «репарационному кредиту», как считают на Западе, нет.

Лидеры Евросоюза надеялись на октябрьском саммите согласовать предложение об использовании замороженных активов Москвы для предоставления Украине кредита в размере 140 миллиардов евро, но идея столкнулась с сопротивлением премьер-министра Бельгии Барта де Вевера, который боится рисков из-за изъятия российских денег.

После начала спецоперации в Европе были заморожены российские активы на сумму около 200 миллиардов евро. Москва подчеркивала, что любые операции Запада с этими деньгами будут считаться актом воровства и вызовут ответные меры.

