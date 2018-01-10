Власти ХМАО запланировали пресс-конференцию с участием руководителей департамента социального развития и отделения Пенсионного фонда РФ. Тема мероприятия — старт единоразовых выплат в 5 тысяч рублей, утвержденных в качестве аналога «подъемных» из ликвидируемого Фонда поколений, а также вопросы оформления материнского капитала. Об этом сообщили «URA.RU» в департаменте общественных и внешних связей региона.
Встреча власти и СМИ состоится в среду, 10 января, в 15:00, в Ханты-Мансийске, в здании Дома журналиста. Приглашены представители всех основных изданий региона.
Пять тысяч рублей могут получить все югорчане в возрасте до 25 лет. Эти деньги призваны компенсировать жителям округа последствия отмены закона, принятого еще в 1990-е годы, об именных выплатах из «Фонда поколений». Многолетний проект подразумевал, что молодые жители ХМАО, родившиеся после 2000 года, по достижению 18-летия начнут получать «подъемные» — сумма, по самым оптимистичным прогнозам, могла достигать нескольких миллионов рублей. Деньги планировалось изыскать за счет инвестиционной деятельности фонда, в который за период его существования было вложено порядка 13 млрд рублей. К 2018 году выяснилось, что структура не в состоянии выполнить взятые на себя обязательства и будет упразднена.
Ранее «URA.RU» сообщало, что с начала января в очередь на получение выплаты записались уже почти 6,5 тыс. человек. Однако, несмотря на старт выплат и в целом позитивный для власти бэкграунд, правительство округа не торопилось массово информировать о событии югорчан. При этом эксперты-политологи ранее поддержали решение правительства губернатора Натальи Комаровой заменить гипотетические «подъемные» из «Фонда поколений» на реальные единоразовые премии.
Фактически в кризисный период власти Югры смогли изыскать хоть какую-то замену популистскому проекту прошлого, актуальному в то время, когда цена на нефть превышала 100 долларов за баррель.