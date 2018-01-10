Работа Центризбиркома России над ошибками в Югре не пригодилась

10:00 10 января 2018 3

Губернатор Комарова нашла красивый выход из ситуации, но жителям ХМАО о нем нужно напомнить Фото: Владимир Андреев © URA.RU

С начала года за выплатой в 5 тысяч рублей от властей ХМАО обратилось почти 6,5 тысяч человек — это сравнимо с населением крупного поселка в Югре. Однако реально рассчитывать на окружные деньги могут на порядок больше — многие просто не знают или забыли о положенных средствах.

За первые 9 дней 2018 года через сайт госуслуг заявления на выплату подали почти 6,5 тысяч человек — такие данные «URA.RU» озвучили в департаменте общественных и внешних связей округа. «Выплаты начнут осуществляться с конца января, в том числе и для тех жителей, которые состоят на учете в центре социальных выплат и могут получить данную меру поддержки в беззаявительном порядке», — прокомментировали в региональном депсвязей. Сколько человек получит выплату без заявлений — пока таких данных не представили, но можно предположить, что речь идет еще о нескольких тысячах югорчан.

Как ранее сообщало «URA.RU», в 2018 году югорчане, родившиеся в 1993 году и позднее, получат по 5 тысяч рублей — эта выплата формально приурочена к началу объявленного президентом России Десятилетия детства, юбилею первого упоминания о Югре в русских исторических летописях, а также 25-летию Конституции РФ. Фактически же эти деньги стали альтернативой выплатам из ликвидируемого «Фонда поколений», и должны были нивелировать репутационные риски для правительства Комаровой.

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Летом 2017-го года стало известно, что «Фонд поколений ХМАО» будет ликвидирован. Ранее предполагалось, что дети, родившиеся в ХМАО с 1 января 2000 по 31 декабря 2017 года получат деньги от правительства. По разным данным, сумма возможных подъемных варьировалась, и по самым оптимистичным прогнозам могла достигать нескольких миллионов рублей. Для этого и был создан инвестиционный фонд, активы которого составляли почти 13 миллиардов рублей. Позднее часть средств из фонда была выведена, а закон о выплатах оказался противоречащим федеральному законодательству. Реальной причиной отказа от выплат «подъемных» для молодежи стала невозможность фонда исполнять свои обязательства. В это же время появилась информация, что власти региона выплатят по 5 тысяч рублей жителям ХМАО в возрасте до 25 лет.

Между тем политические эксперты ранее положительно характеризовали решение правительства Натальи Комаровой заменить мифические «миллионы для всех» на реальные единоразовые премии. Фактически в кризисный период власти Югры смогли изыскать хоть какую-то замену популистскому проекту прошлого, создаваемому еще в те времена, когда нефть торговалась по стоимости более 100 $ за баррель.

«Очень важно, что правительство округа сохранило выплаты как таковые, и, пусть на сегодняшний день они обеспечены непосредственно из бюджета автономного округа, так или иначе, они формируются экономикой региона. Я, как многодетный отец, у которого в Югре родились три дочери, пока не успел написать заявление, но завтра же к этим 6,5 тысячам добавлю три своих», — прокомментировал югорский политолог Павел Манченко.

ЦИК России запустил кампанию по выборам президента в один день Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Примечательно, что широкая информационная кампания, освещающая ход выплат, закончилась еще в ноябре 2017 года — тогда почти все СМИ региона активно напоминали жителям о новой выплате. Уже в декабре информирования практически не было. В январе инструкцию разместил только сургутский портал, а главные СМИ властей Югры о выплатах пока умолчали. В окружном департаменте общественных и внешних связей пояснили, что подробная инструкция по получению денег есть на сайте департамента социального развития ХМАО, но затруднились сказать, какие именно мероприятия в СМИ запланированы в будущем, а также проводились в последние полтора месяца, чтобы напомнить югорчанам о новой выплате.

«Проводится индивидуальная работа с получателями мер поддержки, информация размещена на сайтах учреждений, используются рассылки в родительских сообществах детских садов и школ, задействованы соцсети», — отметили в ведомстве.

Из последних примеров в России эту ситуацию можно сравнить со стартом президентской кампании — вся подготовка шла заранее, и в первый же день официально объявленной гонки появились баннеры и установки из ЦИК РФ. Страна в один момент оказалась на выборах президента. К исходу 9-го дня кампании новых выплат в ХМАО — лишь несколько небольших сообщений, часть из которых и вовсе появилась благодаря «URA.RU», поскольку в окружном департаменте общественных и внешних связей переслали ответы на вопросы корреспондентов агентства в свои СМИ.

В среде политологов даже появилась версия, что нехватка информации может быть специальным саботажем — например, чтобы сэкономить бюджетные деньги. Правда, в этом случае, пиарщики Комаровой рискуют подставить в первую очередь именно губернатора, предложившего летом 2017 года выход из сложнейшей ситуации с ликвидацией ФП.

«Возникает ощущение, что нет цели охватить всех. Если бы было желание, уровень информированности, подача и объем были бы совершенно другими», — отметил политолог Александр Безделов.

Добавим, по расчетам окружных властей, выплата затронет 515 тыс. югорчан. В правительстве рассчитывают потратить на эти цели 2,6 млрд рублей. Пока с учетом всех поступивших заявлений на выплату потребуется порядка 32 млн рублей — при более масштабной информационной кампании эта цифра могла быть намного больше.