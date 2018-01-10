18:24 10 января 2018 2

Сотрудники «Матросской тишины» сами могут стать арестантами из-за элитных камер Фото: Илья Московец © URA.RU

Прокуратура Москвы после проверки СИЗО «Матросская тишина» поставила вопрос о привлечении руководства к уголовной ответственности. Проверка была организована после того, как СМИ сообщили о неравных условиях содержания подследственных.

Как сообщили в Генпрокуратуре, проверка была проведена в декабре. Тогда выяснилось, что арестантов содержат в неравных условиях. «В связи с чем начальнику УФСИН России по Москве внесено два представления об устранении выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Прокуратура Москвы, как сообщает «Интерфакс», направила в Следственный комитет РФ материалы для решения вопроса об уголовном преследовании по признакам преступления, предусмотренного статьей 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ. Служебные полномочия в СИЗО использовались вопреки интересам службы.

Как ранее писало «URA.RU», в «Матросской тишине» были обнаружены камеры с элементами роскоши. Общественница Ева Меркачева рассказывала про просторные камеры, в которых есть телевизор размером почти на всю стену, стильный подвесной унитаз и элегантные полочки. Ссылаясь на анонимного собеседника, Меркачева отметила, что подобные условия обойдутся арестанту в один миллион рублей. В то же время другие подследственные содержались в переполненных камерах в антисанитарных условиях.