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13 декабря 2017
20:48  13 декабря 2017 0

Миллион за унитаз и холодильник. Общественники узнали о VIP-камерах «Матросской тишины»

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, колония, тюрьма, нары, следственный изолятор, тюремная камера
Московские общественники пришли в ужас от условий содержания большинства заключенныхФото: Анна Майорова © URA.RU

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) побывали с визитом в СИЗО «Матросская тишина» и пришли в ужас от контраста в условиях содержания заключенных: грязные и тесные камеры соседствуют с VIP-комнатами, оборудованными современной бытовой техникой.

По словам общественницы Евы Меркачевой, в камере одного из подследственных — адвоката Дионисия Золотова — установлены плазменный телевизор, огромный холодильник Indesit, заполненный деликатесами, а также подвесной унитаз. Один из собеседников Меркачевой на условиях анонимности сообщил, что подобные условия обойдутся арестанту в один миллион рублей. При этом он не уточнил, является ли взятка единоразовой или ежемесячной.

«Кругом красивые полочки для удобства. На одной стоят стильные банки для самых разных специй и вообще много такого, чего не всегда найдешь даже у обеспеченной хозяйки на кухне. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком. Такой туалет я видела только в отелях не ниже уровня четырех звезд», — цитирует Меркачеву «Московский комсомолец».

Общественница отмечает, что о таких условиях большинство задержанных может только мечтать. Например, обитатели третьего режимного корпуса «Матросской тишины», в котором много лет не было ремонта. Заключенные утверждают, что из-за перенаселения медики в течение недели даже не успевают осмотреть всех пациентов. «Три месяца назад пришли оперативники и забрали холодильник. Еще и телевизор отобрали без объяснения причин», — жалуются заключенные.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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