20:48 13 декабря 2017 0

Московские общественники пришли в ужас от условий содержания большинства заключенных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) побывали с визитом в СИЗО «Матросская тишина» и пришли в ужас от контраста в условиях содержания заключенных: грязные и тесные камеры соседствуют с VIP-комнатами, оборудованными современной бытовой техникой.

По словам общественницы Евы Меркачевой, в камере одного из подследственных — адвоката Дионисия Золотова — установлены плазменный телевизор, огромный холодильник Indesit, заполненный деликатесами, а также подвесной унитаз. Один из собеседников Меркачевой на условиях анонимности сообщил, что подобные условия обойдутся арестанту в один миллион рублей. При этом он не уточнил, является ли взятка единоразовой или ежемесячной.

«Кругом красивые полочки для удобства. На одной стоят стильные банки для самых разных специй и вообще много такого, чего не всегда найдешь даже у обеспеченной хозяйки на кухне. Туалет с включающейся вытяжкой, с подвесным унитазом (стоит от 30 до 50 тысяч рублей), с красивым шкафчиком. Такой туалет я видела только в отелях не ниже уровня четырех звезд», — цитирует Меркачеву «Московский комсомолец».

Общественница отмечает, что о таких условиях большинство задержанных может только мечтать. Например, обитатели третьего режимного корпуса «Матросской тишины», в котором много лет не было ремонта. Заключенные утверждают, что из-за перенаселения медики в течение недели даже не успевают осмотреть всех пациентов. «Три месяца назад пришли оперативники и забрали холодильник. Еще и телевизор отобрали без объяснения причин», — жалуются заключенные.