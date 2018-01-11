16:54 11 января 2018 0

Метели и обильные снегопады этой зимой стали привычными для ямальцев Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Количество снега, выпавшего на дороги и дворы Салехарда, вдвое превысило показатели прошлых лет. Коммунальные службы уже вывезли из города более 50 тысяч кубометров, — сообщает пресс-служба ямальского правительства. При этом синоптики отмечаю, что расслабляться еще рано: до конца января на территории региона ждут еще несколько метелей и снегопадов.

Аномально теплая зима на Ямале продлится еще долго. По данным метеорологов с портала Gismeteo морозы около 20 градусов, которые сейчас установились на территории региона, уже через несколько дней сменятся очередным потеплением. Ожидается повышение температур от 15 до 5 градусов ниже нуля. Такая погода продержится до конца января и похолодает только на Крещение. В третьей декаде января на некоторых территориях региона столбик термометра упадет до 40 градусов ниже ноля, а к концу месяца снова потеплеет. Все эти перепады будут сопровождается сильными ветрами, местами свыше 20 метров в секунду, и обильными снегопадами.

Синоптики уже неоднократно отмечали, что текущая зима на Ямале оказалась необычно теплой и снежной. Ранее «URA.RU» уже сообщало, что погода внесла коррективы в строительство зимников — сезонных дорог из снега, проложенных в тундре и являющихся единственной транспортной связью для многих городов и поселков региона. Строительство зимних трасс обычно заканчивается еще до новогодних праздников, но в этом сезоне в эксплуатацию введен только один из четырех традиционных зимников.

Кроме того, обильные осадки уже несколько месяцев испытывают на прочность коммунальщиков. Практически во всех городах региона службы переведены на усиленный режим работы. Тем не менее жители региона в соцсетях часто жалуются на заваленные снегом дороги и дворы.